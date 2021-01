METEO – NEVE a BASSA QUOTA in ITALIA, possibile GELO da est a seguire

Meteo avverso nel WEEKEND, altra neve in arrivo anche a bassa quota

Situazione sinottica attuale che vede l’Italia spaccata in due sotto il profilo meteo con freddo che insiste al Nord e richiamo di correnti miti al Sud. La causa è da ricercarsi in una depressione in avvicinamento dalla Penisola Iberica con un minimo di pressione al suolo che domani transiterà sulla Sardegna. Atteso un peggioramento meteo nelle prossime ore sulle regioni del Centro Italia con neve abbondante sull’Appennino. Piogge e acquazzoni sparsi anche al Sud dove si farà sentire però l’aumento delle temperature soprattutto su Sicilia e Calabria. Domani ancora maltempo soprattutto sulle regioni del Centro Italia con neve che dovrebbe spingersi fino a bassa quota specie su Toscana, Umbria e Marche.

Goccia fredda al Sud per l’inizio della settimana poi possibile tregua dal maltempo

Con l’inizio della prossima settimana il modello GFS mostra tutta la struttura depressionaria traslare verso est portando dunque maltempo e anche un calo delle temperature anche sulle regioni del Sud. In tale contesto una piccola goccia fredda potrebbe tuffarsi sul Mediterraneo centrale portando un ulteriore peggioramento meteo. La sua traiettoria appare però ancora molto incerta e dunque impossibile scendere nel dettaglio previsionale. Per il modello americano questa si muoverebbe tra Martedì e Mercoledì dal Centro verso il Sud portando temperature sotto media e anche neve a bassa quota sulle regioni adriatiche. Il resto della prossima settimana dovrebbe poi vedere una tregua dal maltempo con una timida rimonta dell’anticiclone che però interesserebbe soprattutto la Penisola Iberica.

Dopo metà gennaio ancora spunta l’ipotesi del grande GELO da est

Tendenza meteo per la seconda metà di questo gennaio 2021 ancora molto incerta in Italia con l’ipotesi però del gelo da est non del tutto da scartare. Si stanno infatti propagando gli strati effetti di questo intenso stratwarming che sulla carta avrebbe dovuto portare una divisione del vortice polare ma che invece sta portando un dislocamento dello stesso. Sulla Siberia masse d’aria sempre più fredde covano e alcuni modelli mostrano a fai l’alterne l’arrivo di parte di questo gelo sull’Europa. Il target per l’arrivo di aria molto fredda da est e con possibile coinvolgimento anche dell’Italia rimane la seconda metà di gennaio quando le condizioni meteo potrebbero farsi nuovamente invernale con neve anche in pianura.