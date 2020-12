METEO – NEVE a più riprese nella prima DECADE di DICEMBRE, focus del FINE SETTIMANA

Novembre un mese che ha diviso l’Italia a metà

Buongiorno a tutti e buon Martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Ci lasciamo alle spalle un mese di Novembre che ha visto episodi di maltempo severo sulle regioni meridionali, specialmente nella ultima decade. Ricordiamo gli allagamenti sul versante occidentale della Sardegna che hanno causato 3 vittime, le forti piogge in Sicilia con una tromba d’aria nei pressi di Catania e le alluvioni in Calabria. In seguito a questi avvenimenti, il nord Italia avrà un riscatto grazie al ritorno del maltempo, di stampo pienamente invernale che permetterà alle nevicate di manifestarsi anche a quote di pianura. Il primo target sarà il nord-ovest dove la neve si andrà a posare a quote collinari per poi permettere allo zero termico di crollare nelle ore notturne. Vediamo cosa accadrà!

Perturbazione di stampo invernale in piena regola

Questa perturbazione andrà a braccetto con l’inizio dell’Inverno meteorologico; l’affondo polare porterà con se un discreto calo termico in quota (il nocciolo d’aria fredda alla quota isobarica di 500 hPa toccherà i -30°C) e si formerà un notevole minimo depressionario grazie all’ingresso d’aria dalla porta del Rodano. La neve potrà calare di quota specie su Emilia Romagna, Liguria (specie i settori pedemontani), Piemonte e Lombardia, andando a lambire le zone pianeggianti tra la notte di oggi e la mattina di domani. Da metà giornata del 02 Dicembre, neve anche sul nord-est con fiocchi in pianura su zone più interne del Veneto, Trentino Alto Adige e zone più occidentali del Friulano. Attenzione alle zone del basso Piemonte e dell’Emilia (specie quelle collinari), in quanto potranno ricevere accumuli di neve compresi fra i 10 ed i 30 centimetri. Come se non bastasse, arrivano ulteriori conferme del peggioramento della seconda parte della settimana in cui un vero e proprio lobo del Vortice Polare si tufferà sull’Europa, prolungando il maltempo della prima decade di Dicembre. Tutti i dettagli nel prossimo paragrafo!

Focus maltempo verso il termine della settimana: tutti i dettagli

Un vasto vortice di bassa pressione, alimentato da aria nord-atlantica potrebbe piombare sull’Europa centrale e sull’Italia nel corso della fine della settimana. Il Vortice Polare potrebbe prendere le redini della “situazione meteorologica” apportando freddo e nevicate nuovamente al nord Italia, ed ancora più copiose sui versanti occidentali delle montagne del centro Italia.

Come già anticipato la prima decade del mese di Dicembre potrebbe risultare perturbata ad oltranza. La vasta area depressionaria, che sarà parte integrante del Vortice Polare si inoltrerà sul bacino Mediterraneo apportando nuovamente piogge e nevicate a quote molto basse specialmente al nord ed accumuli ingenti di neve sui versanti occidentali dell’Appennino. Il maltempo sarebbe assicurato per gran parte del centro-nord con un importante calo termico associato. Entreremo nel dettaglio sicuramente nei prossimi aggiornamenti, dove vi daremo riferimenti sulle quote neve e sulle località che saranno interessate dalle nevicate!