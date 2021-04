METEO: NEVE a quote molto basse in queste ore in ITALIA, una PRIMAVERA bizzarra

Meteo Italia, neve di Aprile fino a quote molto basse

Scenari invernali stamani su alcune località collinari del nord Italia, con la neve arrivata fino a quote molto basse. Il tutto generato dalla presenza di correnti più fredde del normale giunte nelle ultime ore sulle regioni settentrionali e l’azione di una circolazione di bassa pressione attiva sul settore centrale del Vecchio Continente mentre sull’Europa settentrionale e occidentale domina un possente campo di alta pressione. Paesaggi imbiancati pertanto sia sulle Alpi che in Appennino durante le ultime ore e nevicate in atto in questa prima parte della giornata.

Previsioni meteo Italia

Correnti orientali si inseriscono tra le colline e le montagne del nord Italia pilotate da una circolazione di bassa pressione presente sull’Europa. Si tratti di correnti fredde ed a tratti instabili specialmente a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Neve nelle ultime ore arrivata fin sotto i 400-500 metri di quota tra Piemonte e Liguria ma anche tra Piemonte , Valle d’ Aosta e Lombardia. Fiocchi ancora nelle prossime ore su tutto l’arco alpino fino a quote basse e sulla dorsale appenninica. Neve arrivata in nottata anche sul settore centrale dell’Appennino.

Previsioni meteo prossimi giorni

Piogge, temporali e nevicate fino a quote molto basse in gran parte dell’Italia. Un primavera piuttosto movimentata quest’anno con il mese di Marzo più freddo del normale, il mese di Aprile con gelo e neve tardiva. Anche nei prossimi giorni troveremo diffuse le precipitazioni in tutto il Paese con le temperature ancora di qualche grado sotto la media anche se senza particolari eccessi. Precipitazioni che assumeranno anche carattere temporalesco o addirittura di nubifragio sulle regioni centro-meridionali nel corso del prossimo weekend.