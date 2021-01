METEO – NEVE abbondante e FREDDO senza sosta sull’ITALIA, quanto durerà? le ultimissime

Meteo invernale sull’Italia, neve fin sotto i 1000 metri

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Weekend di stampo invernale quello in atto sull’Italia, con condizioni meteo perturbate su molte regioni e nevicate localmente a bassa quota. Una circolazione ciclonica giunta nella giornata di sabato a ridosso del mar di Corsica, sta rinnovando piogge e temporali sulle regioni tirreniche. L’aria fredda in ingresso da ovest sta favorendo la caduta della neve fin sotto i 1000 metri anche sulle regioni centrali, con fiocchi segnalati nel Lazio centro-meridionale fino a 600-800 metri, così come nell’Abruzzo occidentale. Tempo al momento più asciutto sui settori ionici ed adriatici, mentre deboli fenomeni interessano la Lombardia orientale, l’Emilia ed il Levante Ligure.

Nucleo artico e quota neve in ulteriore calo per l’Epifania

Meteo – L’Italia non uscirà cosi facilmente da questa fase invernale. L’assetto barico sul comparto europeo sarà ancora favorevole nei prossimi giorni all’ingresso di nuovi impulsi freddi verso il Mediterraneo centrale. Nuove deboli nevicate sono attese sul nordovest nella giornata di domani, a quote via via più basse fino a lambire i settori di pianura del basso Piemonte. Piogge e temporali attesi ancora sui settori tirrenici, mentre la neve potrà scendere fino a 400-600 metri sulla Sardegna ed attorno ai 600-800 metri su Lazio e Toscana. Tra martedì e mercoledì un nucleo artico farà il suo ingresso sul centro Italia, determinando nevicate durante l’Epifania fino alle basse colline con fiocchi possibili localmente fin verso le aree pedemontane della Toscana.

Correnti artiche fino a metà gennaio?

Meteo – Come anticipato l’Italia e l’Europa in generale non uscirà cosi facilmente da questa situazione meteorologica. La fase negativa della NAO e della AO confermano un vortice polare ancora disturbato anche nei prossimi giorni, con gli anticicloni più frequenti alle alte latitudini, mentre le fredde correnti artiche continueranno ad alimentare la vasta area depressionaria sul continente europeo. Attorno al 10 gennaio condizioni di gelo e neve potranno verificarsi sulle Nazioni centro-orientali europee, lambendo solo il nord Italia, mentre a seguire il graduale ritorno del flusso occidentale potrebbe portare un progressivo lento addolcimento termico. Sull’Italia, tuttavia, saranno ancora possibili impulsi freddi e con altra neve fino a bassa quota per gran parte della prossima settimana.