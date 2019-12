METEO – Neve al sud ITALIA fino a quote basse. Accumuli considerevoli in Appennino, vediamo cosa succederà per Capodanno 2020

Freddo e neve al sud Italia e fino a quote molto basse

Come anticipato nei precedenti editoriali, anche nella giornata di oggi tra Basilicata, Calabria e Sicilia nevica fino a quote basse. Correnti piuttosto fredde da nord-est hanno raggiunto buona parte dell’Italia dove le temperature sono calate sensibilmente negli ultimi giorni. Se al centro e al nord Italia splende il sole per tutta la giornata, sulle regioni meridionali si avvertono gli effetti di una circolazione di bassa pressione presente tra la penisola Balcanica e la Turchia con annesse correnti molto fredde in quota.

Non solo neve ma anche temperature in picchiata con valori ben al di sotto delle medie

Con questo tipo di situazione l’Italia si trova spaccata in due con correnti fredde orientali che affluiscono da est dopo aver superano il Mar Adriatico. Neve a basse con fiocchi non esclusi nelle prossime ore fin verso i 300 metri tra la Basilicata, Calabria e Sicilia. Accumuli localmente anche abbondanti specie su Sila e Etna-Nebrodi. Picco di freddo in queste ore con le temperature alla quota di 1500 metri fin verso -6/-8 gradi rispetto alle medie del periodo. Complici le condizioni meteo in prevalenza stabili al centro-nord Italia attese anche gelate diffuse in pianura e nelle vallate interne.

Meteo Capodanno 2020

Condizioni meteo stabili in tutta Italia per il Capodanno grazie alla presenza dell’Anticiclone. La notte di San Silvestro vedrà cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni settentrionali. Locali foschie o banchi di nebbia possibili sulla Pianura Padana. Nuvolosità alta in transito tra la sera e la notte ma senza fenomeni. Sulle regioni del Centro tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Tra la sera e la notte nuvolosità alta in transito ma sempre con tempo asciutto. Tempo in prevalenza stabile al mattino al Sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Da segnalare solo locali piogge sui settori sud-orientali della Sicilia. Tempo asciutto anche nel pomeriggio e poi tra la sera e la notte con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in calo e massime in aumento.