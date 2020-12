METEO – NEVE anche per CAPODANNO su alcune città d’ITALIA, ecco tutti i dettagli in merito

Meteo Italia: Neve confermata fino in pianura

Dall’inizio delle vacanze di Natale sull’Italia si avvertono gli effetti di una fase perturbata sull’Europa in generale. Un campo di bassa pressione pressochè stazionario sul Vecchio Continente riesce a pilotare correnti fredde e perturbate anche in Italia dove la neve è arrivata anche abbondante sulle montagne ma non solo, anche fino in pianura al nord Italia. Oggi termina il 2020 con condizioni meteo più stabili dopo l’ennesimo passaggio perturbato che ha portato piogge diffuse e nevicate anche in Appennino fino a quote medio-basse, domani inizia il nuovo anno con altre nevicate previste.

Neve confermata fino in pianura al nord Italia

Capodanno 2021 con nevicate in pianura Padana fin dalle prime ore del mattino. Vacanze di Natale di altri tempi quelle di quest’anno fortemente condizionate dalla pandemia da Covid-19 con scenari fiabeschi in tante città e paesi dell’Italia. Da stanotte un nuovo impulso perturbato raggiungerà il nord-ovest Italia con neve in arrivo su Torino, Cuneo, Aosta, Domodossola, Piacenza, fiocchi anche a Milano e sulle altre città della Lombardia. Nevicate di Capodanno anche in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli e fino al fondovalle, neve in Appennino centrale.

Vacanze di Natale e il Vortice Polare

Durante questo inverno da poco iniziato, il Vortice Polare regala subito grandi sorprese per l’Europa, nevicate in serie su molti Paesi del Vecchio Continente e anche in Italia. Neve in arrivo in pianura Padana occidentale fino a quote molto basse su Alpi, quote medie in Appennino. Raramente un periodo natalizio così movimentato come quest’anno per l’Italia e più in generale per l’Europa centro-occidentale. Le vacanze di Natale fortemente condizionate dalla pandemia da Covid-19 risulteranno fredde e piuttosto nevose in gran parte dell’Italia.