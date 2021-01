METEO – NEVE con accumuli STORICI in APPENNINO, ecco quanto accaduto

Sotto gli impulsi polari ecco la situazione meteo sull’italia

Buongiorno e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Siamo reduci da un weekend decisamente invernale, che ha visto protagoniste le zone collinari e montane. Tanta neve specie sull’Appennino e maltempo diffuso sui settori Tirrenici che sono stati interessati da temporali a ripetizione e anche grandinate: riportiamo l’evento della serata di ieri a Latina, che è stata imbiancata letteralmente da un temporale grandinigeno. Anche la città di Napoli è stata interessata da un differente nucleo temporalesco che ha accumulato un moderato strato di ghiaccio al suolo. Al momento siamo sotto l’influenza di un centro di bassa pressione situato tra il sud della Francia ed il golfo Ligure di 1007 hPa. Un nuovo impulso di estradizione artica, si paleserà nella notte dell’Epifania, apportando nuovamente nevicate fino a bassa quota. Ulteriori dettagli nel prossimo paragrafo!

Irruzione artica e neve fino a quote collinari su questi settori

Un nuovo minimo di bassa pressione si paleserà accedendo dal Mediterraneo centrale dalla giornata di domani. In quota transiterà un nucleo d’aria molto fredda che raggiungerà picchi di -32°C, che sarà foriero di neve a bassa quota specialmente sul centro Italia. Non si escludono dunque al momento nevicate fin verso i 300-400 metri di quota su Lazio , Umbria e Toscana, specialmente sui settori maggiormente esposti. Poi il 6 Gennaio, ulteriore freddo con isoterme fino a -34°C all’altezza isobarica di 500 hPa che potrà apportare fenomeni di neve tonda/graupel fino in pianura. Quest’ulteriore peggioramento potrà dare un incremento decisivo del manto nevoso, già presente e particolarmente elevato in Appennino. Facciamo un riassunto delle nevicate che si sono manifestate sulle montagne del centro Italia!

Nevicate abbondanti in Appennino, ecco dove

Nel corso del weekend le nevicate sono state decisamente abbondanti su moltissime località Appenniniche. Le squadre del Soccorso Alpino sono in azione sull’Appennino Parmense e Reggiano, dove vige una pericolo per valanghe tra il livello 3 e 4. Chiuso il Passo Pradarena che collega la provincia di Lucca con l’Emilia Romagna per gli elevatissimi accumuli nivometrici. Situazione ancora peggiore al Rifugio Segheria dove il pericolo valanghe ha raggiunto il livello 4. Fino a quasi 2 metri anche sull’Abetone, sull’Appennino Tosco-Emiliano. Molta neve anche tra Lazio, Umbria e Abruzzo: sui versanti occidentali si oltrepassano i 2 metri di neve (sui comprensori sciistici di Terminillo, Campocatino e Campo Staffi). Insomma un inizio di Gennaio che ci sta regalando condizioni meteorologiche ben diverse dalle diverse edizioni e che difficilmente si sbloccherà fino alla metà del mese.