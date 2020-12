METEO – NEVE COPIOSA in ATTO in ITALIA! Ecco ancora dove nelle prossime ore

Tanta NEVE al Nord Italia, ecco le zone più interessate

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che l’ultima settimana dell’anno inizia con buona parte del Nord Italia sotto la neve, e che neve! Precipitazioni abbondanti interessano Lombardia, Emilia occidentale e Veneto con accumuli di neve al suolo già su diverse città. Si sono risvegliate sotto un manto bianco Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Vercelli, Novara, Milano, Pavia, Piacenza, Parma, Bergamo, Brescia, Mantova, Vicenza, Treviso e Udine. Nevica insomma su buona parte della Pianura Padana ad eccezione solo del basso Veneto e di settori orientali dell’Emilia Romagna. Nelle prossime ore ancora condizioni meteo instabili o perturbate in Italia e ancora tanta neve, vediamo allora l’evoluzione nel dettaglio.

Prossime ore ancora neve su queste regioni, molto abbondante sulle montagne

Nel corso della mattinata odierna la neve dovrebbe continuare a cadere su buona parte della Pianura Padana, più abbondante sui settori settentrionali di Lombardia, Veneto e Friuli. Fenomeni molto copiosi sulle Alpi orientali con più di 50 cm anche a bassa quota. Neve che dovrebbe invece divenire mista a pioggia sulle coste di Friuli, Veneto e Romagna. Maltempo anche su Sardegna e regioni centrali tirreniche con neve in Appennino oltre i 1000 metri. Al pomeriggio condizioni meteo in miglioramento al Nord-Ovest mentre fenomeni sparsi insisteranno ancora al Nord-Est con neve però oltre i 200-300 metri. Maltempo al Centro Italia con neve abbondante in Appennino oltre i 1200-1400 metri. Più asciutto al Sud salvo acquazzoni in arrivo su Campania e Sardegna.

Ultimi giorni dell’anno con clima freddo e locale maltempo

La giornata odierna vedrà il rapido ma intenso peggioramento meteo traslare dal Nord verso il Centro-Sud con piogge, temporali e tanta neve in pianura. Tra Martedì e Mercoledì il vasto vortice posizionato sull’Europa centrale porterà ancora correnti occidentali sulla nostra Penisola con piogge sparse e ancora neve a bassa quota. Fenomeni più intensi che interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Sud mentre al Nord le condizioni meteo saranno mediamente più stabili. Non sarà da meno l’ultimo giorno dell’anno con precipitazioni sparse possibili soprattutto sui settori occidentali della Penisola. Notte di Capodanno che potrebbe vedere un nuovo e più organizzato peggioramento meteo con ancora neve in pianura al Nord.