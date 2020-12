METEO: NEVE e ancora NEVE in arrivo in ITALIA durante l’IMMACOLATA, tutte le previsioni

Situazione meteo in Italia

Procede la lunga fase di maltempo e clima freddo dall’inizio del mese di Dicembre con una serie di perturbazioni in transito. Neve e ancora neve sulle Alpi e a tratti anche in Appennino fino a quote molto basse. Caduti quantitativi fino a 2 metri di spessore su alcune località orientali delle Alpi, poco meno sul settore centro-occidentale. Imbiancato anche l’Appennino stamani e fino a 800 metri di quota sul settore centro-settentrionale. Piogge torrenziali da nord a sud sia nei giorni scorsi che nei prossimi giorni associate anche a forti raffiche di vento.

Meteo, primo weekend di Dicembre dai connotati tipicamente invernali

Maltempo generato da una lunga serie di perturbazioni di matrice polare-marittima in ingresso nel Mediterraneo, scenari invernali ancora possibili nei prossimi giorni sull’Italia con nevicate in montagna e fino a quote molto basse sulle Alpi. Tra la giornata di oggi e quella di domani soprattutto avremo nuove precipitazioni in arrivo su tutto lo stivale con fenomeni localmente di forte intensità durante la giornata dell’Immacolata. Neve copiosa prevista ancora sulle Alpi specie sul settore centro-orientale. Temperature invernali su tutto il Paese.

Neve, piogge o nubifragi su tutta Italia

Le nevicate hanno raggiunto le aree pianeggianti del nord Italia, spessori nevosi fino a 2 metri sulle Alpi. L’Inverno inizia facendo sul serio specie al settentrione, altre nevicate in arrivo in Italia in questo inizio d’Inverno piuttosto pimpante, prevista neve copiosa per domani sulle Alpi e durante la giornata di Mercoledì anche in Appennino fino alla Sicilia e Sardegna. Neve sul Gennargentu fin sotto i 1000 metri di quota e sulle alture della Sicilia fino a 1200 metri di quota. Neve copiosa prevista nelle prossime ore sulle Alpi e per domani anche in Appennino, attenzione poi anche ai nubifragi da nord a sud e alle raffiche di vento con mareggiate lungo le coste più esposte.