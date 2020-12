METEO – NEVE FORTE in arrivo sulle ALPI, tutti i dettagli su accumuli e quote

Scenari meteo invernali sull’Italia

Con il subentro nel bacino del Mediterraneo centro-occidentale da parte delle correnti di matrice polare-marittima, le temperature sul nostro Paese sono crollate sensibilmente, specie sulle regioni settentrionali. Qui è già arrivata la prima neve della stagione invernale inaugurata in data primo di dicembre secondo il calendario meteorologico, e persino in pianura su molte delle principali città. Neve anche al centro Italia in Appennino ma a quote medie. Per non farsi mancare niente, maltempo anche di forte intensità sulle regioni meridionali con piogge o nubifragi in atto in queste ore.

Altra neve in arrivo al nord Italia?

Dopo le nevicate sulla pianura Padana ed anche in Appennino centrale, altra neve è prevista dalla nottata odierna. L’avanzamento di una nuova perturbazione di matrice nord-atlantica favorirà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo in tutta Italia e a partire dalla nottata odierna sulle regioni nord-occidentali con neve fino in pianura e forti piogge a seguire su tutto il nord Italia. Nevicate previste per le Alpi anche di forte intensità con probabili accumuli fino ad un metro di spessore nel giro di 24 ore.

Pesanti nevicate in arrivo sulle Alpi

Perturbazioni a ripetizione per l’Italia e con associate correnti fredde di estrazione polare-marittima in grado di far calare sensibilmente le temperature anche di diversi gradi sotto la media del periodo sulle regioni settentrionali. Neve copiosa prevista da stanotte per l’arco alpino, dal Piemonte al Friuli con quote neve piuttosto basse specialmente sul settore occidentale e fenomeni piuttosto forti sul settore centro-orientale. Dicembre dai connotati tipicamente invernali e piuttosto dinamici almeno fino alla prima metà del mese con le ultime proiezioni dei modelli.