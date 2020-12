METEO: NEVE imminente anche in PIANURA al nord ITALIA, tutti i dettagli per le prossime ore

Meteo, arriva la neve in Italia

Inverno al via da oggi secondo il calendario meteorologico ed ecco in arrivo la neve ed il maltempo in tutta Italia. Una perturbazione di matrice polare-marittima è in procinto di raggiungere il Mediterraneo dove troverà masse di aria umida e mite. Ciclogenesi nelle prossime ore in prossimità dell’Italia con nubi in aumento e prime precipitazioni in arrivo, anche nevose fino a quote basse. Ma la giornata più interessante sarà quella di domani, Mercoledì 2 Dicembre, con neve anche forte in Italia su Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Triveneto e a scendere lungo l’Appennino.

Neve fino in pianura al nord Italia

Con le temperature in prossimità dello zero, su alcune aree della pianura Padana cadrà la neve dalla nottata odierna. Saranno principalmente le aree a ridosso dell’Appennino le maggiormente coinvolte dalla dama bianca con fenomeni anche intensi. Da Torino attraverso Cuneo, Alessandria, Piacenza, Parma e Bologna la neve potrebbe risultare a tratti anche intensa dalla nottata odierna e soprattutto durante la mattinata di domani. Attenzione a possibili fiocchi bagnati anche sulla pianura tra Lombardia, Emilia e Veneto. Emilia in pole position con i maggiori accumuli previsti.

Neve in arrivo, anche abbondante in montagna

Arriva la neve e fino in pianura Padana dalla nottata di oggi, Martedì 1 Dicembre poi forte maltempo sulle regioni centro-meridionali con locali nubifragi. Neve anche al centro Italia, copiosa in Appennino oltre i 1200-1400 metri di quota specialmente tra Lazio, Umbria e Abruzzo. Previsti accumuli anche superiori i 50 centimetri sulla dorsale appenninica dalla Liguria al Molise. Neve in arrivo anche in Sardegna sul Gennargentu dalla quota di 1200-1300 metri durante la giornata di domani.