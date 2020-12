METEO: NEVE in arrivo nelle prossime ore anche al centro ITALIA, fiocchi fino a quote medio-basse su queste regioni

Meteo Appennino, neve in arrivo

Caduti oltre 30 centimetri di neve sull’Appennino settentrionale, particolarmente interessato il settore ligure, emiliano e toscano. Altre nevicate su queste aree nelle prossime ore con spessori che potranno raggiungere i 50 centimetri dalla quota di 1000 metri. Neve in arrivo anche più a sud in Umbria e Marche con quote al momento intorno ai 1600 metri ma in rapido calo con l’intensificazione delle precipitazioni e fiocchi fin sotto 800 metri di quota in serata e nottata. Appennino bianco pertanto già ad inizio Dicembre, sarà così anche nei prossimi giorni?

Previsioni meteo Italia

Neve fino in pianura sul Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, pure copiosa su alcune città. La giornata odierna risulterà tipicamente invernale non solo sulle regioni settentrionali, dal pomeriggio anche su quelle centrali del Paese con nevicate man mano a quote più basse specie su Umbria, Toscana e Marche. Neve abbondante anche tra Lazio e Abruzzo ma con le quote più elevate. Previsti accumuli fino a 50 centimetri sul settore settentrionale dell’Appennino, fino a 30 centimetri su quello centrale e già dai 1200 metri di quota.

Meteo, fiocchi in Appennino centrale fino a 800 metri di quota

Settimana in corso piuttosto dinamica a differenza delle precedenti: dall’anticiclone al maltempo nel giro di pochi giorni e con piogge, neve fino a quote basse e forti raffiche di Tramontana. Correnti polari-marittime già nel Mediterraneo centrale a generare una profonda depressione, neve in Appennino centrale fino a 800 metri di quota entro stanotte. Neve a più riprese nella settimana in corso anche in Appennino oltre che in pianura Padana con un secondo impulso perturbato in arrivo nel corso del prossimo weekend.