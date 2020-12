METEO – NEVE RECORD paralizza il GIAPPONE, fino a 2 metri in poche ore; il video

Meteo – Prima di approfondire quanto avvenuto in Giappone, facciamo una rapida panoramica di quanto sta accendo ed accadrà anche in Italia. Il nostro Paese sta vivendo una fase meteorologica sostanzialmente transitoria; la presenza di un campo altopressorio protegge l’Italia da eventuali fasi di maltempo, ma non del tutto da infiltrazioni umide nei medio-basso strati. Le condizioni meteo di questo weekend saranno caratterizzate da cieli nuvolosi su molte regioni italiane, con qualche pioggia al nordovest, Toscana e nella giornata di domani attese anche sui settori ionici. Attenzione a possibili manovre fredde a ridosso delle festività di Natale.

Meteo – Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Riprendiamo la consueta rubrica giornaliera sugli eventi meteorologici estremi che interessano il resto del mondo. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato delle piogge alluvionali che hanno coinvolto il Brasile , provocando almeno 12 vittime, mentre nei giorni scorsi della violenta ondata di freddo e neve che ha raggiunto gli Stati Uniti. Rimanendo in tema di freddo, nella prossima pagina vi racconteremo quanto accaduto in Giappone nelle ultime 72 ore, colpito da un’intensa ondata di freddo con neve record e persone rimaste bloccate in auto.

Neve record in Giappone, fino a 2 metri in 72 ore

L’inverno atteso per le festività natalizie sull’Europa, sta già colpendo duro il Giappone. Tra mercoledì e venerdì un’intensa ondata di freddo ha determinato nevicate record sui settori nord-occidentali del Paese; il manto nevoso ha raggiunto in alcune località valori record. Particolarmente colpite le prefetture di Niigata e Gunma, dove in 72 ore sono caduti fino a 2.17 metri di neve a Minakami e 1.8 metri nella famosa località sciistica di Yuzawa; tali valori risultano record per le rispettive località. Inevitabili le ripercussioni con gli automobilisti rimasti bloccati sulla superstrada che collega Tokyo con Niigata, creando oltre 16 km di coda; intervenuti anche i soccorritori per fornire cibo, coperte e carburante agli automobilisti costretti a passare la notte nelle loro auto. In basso è visibile il video della neve record in Giappone.