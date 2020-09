METEO: NEVE settembrina in ITALIA durante la giornata di domenica, ecco le regioni più a rischio

Meteo Italia: maltempo autunnale da nord a sud

Nubifragi a macchia di leopardo in Italia, nelle ultime ore forti precipitazioni si sono abbattute in Friuli, Toscana e Umbria. Nelle prossime ore altri temporali o nubifragi colpiranno molte regioni del Paese. Responsabile di tutto questo sempre la vasta e ben strutturata circolazione di bassa pressione attiva sull’Europa centro-occidentale con associate correnti molto fredde in discesa dal Polo Nord. Addirittura arriverà la prima neve della stagione sulle nostre montagne nel corso del prossimo weekend, specialmente nella giornata di Domenica

Meteo: scenario invernale sulle montagne d’Italia

Lo scenario generale a grande scala indica una figura anticiclonica troppo lontana per l’Italia e il Mediterraneo in balia delle correnti perturbate di matrice atlantica. Quella di oggi risulterà una giornata tipicamente autunnale con piogge e temporali diffusi da nord a sud. Anche il weekend trascorrerà con condizioni meteo perturbate poi nella giornata di domenica colpo di scena con le montagne del centro e del nord Italia in uno scenario già invernale. Già in queste ore la neve raggiunge le Alpi fino a 1800 metri di quota, quota in ulteriore calo nelle prossime ore

Meteo Italia: crollo delle temperature

I principali modelli meteo confermano a pieno quello che ci avevano indicato nelle scorse settimane, ovvero un drastico cambio di stagione con le temperature in forte calo durante il prossimo weekend. L’Estate abbandona l’Italia, valori di temperatura in picchiata anche di 15°c rispetto quelli attuali. Neve in arrivo in queste ore sulle Alpi oltre i 1800 metri di quota, nelle prossime ore fino a 1200 metri di quota. Neve in arrivo anche in Appennino con la quota che varierà tra i 1400 metri e i 1800 metri di quota a seconda delle regioni. Emilia Romagna con i fiocchi fino a 1200 metri di quota nella mattinata di Domenica.