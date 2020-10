METEO – NEVE sulle Alpi fin sotto i 1500 metri, nelle prossime ore fiocchi a quote più basse; domani anche in Appennino, i dettagli

Meteo: saccatura artica ha raggiunto l’Italia

Le condizioni meteo sono decisamente peggiorate nelle ultime ore sull’Italia, per il sopraggiungere di una saccatura dal nord Europa verso il Mediterraneo centrale. L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso l’Islanda, ha innescato la discesa di correnti più fredde dalle alte latitudini verso l’Italia. Il transito del sistema instabile nel corso della notte sulle regioni settentrionali, ha favorito un deciso calo delle temperature, favorendo il ritorno della neve a ridosso delle Alpi; in pianura piogge e temporali anche intensi hanno interessato in particolare i settori centro-orientali con accumuli sul Veneto fino a 50 mm.

Neve sulle Alpi fin sotto i 1500 metri, in calo nelle prossime ore

Meteo – Il sistema perturbato che sta attraversando il centro-nord Italia, è seguito da masse d’aria più fredde in discesa dalle alte latitudini. Il brusco calo delle temperature, anche di 10°C, si è avvertito in particolare sui settori montuosi, dove ha rifatto la sua comparsa la neve. In particolare i fiocchi sono rapidamente scesi di quota nel corso della notte, dagli iniziali oltre 2000 metri, fino agli attuali 1400-1500 metri; intorno ai 2000 metri sono almeno 20 i centimetri di neve fresca. Sulle Dolomiti ed Alpi Carniche la neve sta scendendo fino a circa 1300 metri, e l’ulteriore apporto freddo tra la sera e la prossima notte favorirà la caduta della neve occasionalmente intorno ai 1000 metri sulle Alpi friulane. Domani generale miglioramento, salvo residui fiocchi al primo mattino sull’Alto Adige e Alpi Friulane.

Neve domani anche sull’Appennino centro-settentrionale

Meteo – Mentre al nord l’aria fredda ha già fatto parzialmente il suo ingresso, sulle regioni centrali le temperature in quota permangono ancora piuttosto elevate. Nella giornata odierna, infatti, lo zero termico risulterà addirittura superiore ai 2500 metri sui settori centrali. Con la discesa del minimo di bassa pressione dal mar Ligure al medio-basso Tirreno, masse d’aria più fresche riusciranno ad estendersi nella giornata di domani anche al centro Italia. La neve è attesa lungo l’Appennino nel corso del mattino a partire dai 1400-1600 metri sul settore tosco-emiliano; dal pomeriggio-sera i fenomeni si estenderanno anche ai settori centrali appenninici, con i fiocchi che potranno imbiancare i principali comprensori montuosi a partire dai 1500-1600 metri del settore umbro-marchigiano, fino ai 1800 metri di Lazio ed Abruzzo, in lieve calo nel corso della sera, ma sempre su quote relativamente elevate ( 1600-1700 metri). Domani rischio nubifragi su alcune regioni, vediamo nella prossima pagina quali.