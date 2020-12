METEO – NEVICATA RECORD colpisce Norilsk, in Siberia: DISAGI ingenti, interrotto traffico ferroviario, i dettagli

Il fronte di maltempo si è spostato al sud

Il fronte di maltempo nella giornata odierna si è spostato sulle regioni meridionali, laddove sta portando fin da questa mattina fenomeni localmente intensi e laddove il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato l’emissione di un’allerta nella giornata di ieri, a seguito della quale il Sindaco di Napoli ha provveduto a chiudere le scuole. Nelle prossime ore sarà ancora possibile qualche nubifragio specie tra Puglia e Basilicata.

Danni e disagi a Reggio Calabria dopo l’avvento dei nubifragi

Nella prima parte della giornata odierna il maltempo si è concentrato maggiormente a colpire il basso versante tirrenico, in particolare la Campania e l’omonimo settore della Calabria. Su quest’ultima in particolare non ha mancato purtroppo di portare danni e disagi anche ingenti, specie a Reggio Calabria. Attualmente il fronte instabile si sta spostando verso sudest, con l’arrivo delle piogge e degli acquazzoni proprio sulle aree sudorientali del Paese.

Nevicate da record in Siberia, a Norilsk

La stagione è partita con la quarta ingranata non solamente sulla nostra Penisola, ma anche sull’estremo oriente sembra presentare il suo aspetto più crudo: nelle ultime settimane infatti, la Siberia aveva già osservato alcuni danni a causa del fenomeno del gelicidio, dovuto alle nevicate intense accompagnate da violente raffiche di vento. Nelle scorse ore l’inverno ha continuato a mostrare il suo volto più freddo in Siberia, con nevicate da record a Norilsk, dove si registrano ingenti disagi.