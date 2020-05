METEO – NEVICATE abbondanti nelle ultime ore, oltre 50 CM di NEVE fresca in queste zone d’Italia

Meteo: situazione sinottica in Italia tra anticiclone e residui disturbi

Sul comparto europeo prende forma la configurazione barica che caratterizzerà le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni; una vasta area depressionaria, collegata ad una saccatura nord atlantica, è presente sulle Isole Azzorre e tende ad alimentare, sul suo ramo ascendente, la risalita di masse d’aria calde e stabili verso il Mediterraneo centro-occidentale. Prende quota, quindi, un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale ad Ovest dell’Italia, mentre le umide e piovose correnti oceaniche transitano a latitudini più settentrionali, ripiegando poi da nordovest verso le nazioni centro-orientali europee ed il comparto balcanico. L’Italia, quindi, si trova attualmente sul ramo orientale del vasto promontorio anticiclonico, quindi sotto un teso flusso nordoccidentale che rende l’atmosfera ancora a tratti instabile.

Temporali nelle prossime ore su molte regioni, ma da ovest preme l’anticiclone

Meteo – Nonostante il campo barico sia in graduale aumento da ovest, sull’Italia permangono ancora condizioni meteo spiccatamente instabili; nella serata di ieri intensi temporali hanno interessato le pianure di Veneto e Friuli, con forti colpi di vento e grandinate, mentre nelle prossime ore sarà il turno delle regioni centro-meridionali. In particolare l’attività convettiva prenderà forma dal primo pomeriggio a ridosso dell’Appennino centro-meridionale, dove si verificheranno piogge e temporali specie sui settori montuosi di Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Puglia e Calabria. I fenomeni, in seno al flusso in quota da nordovest, tenderanno ad estendersi a ridosso delle pianure ed in alcuni casi costieri in particolare della Campania, basso Lazio e Basilicata tra il tardo pomeriggio e la sera. Rapido miglioramento dalla sera.

Nevicate abbondante nelle ultime ore sulle Alpi occidentali, oltre 50 cm di accumulo

Meteo – Prima dell’intensa ondata di caldo in arrivo da domani sull’Italia, c’è stato spazio anche per abbondanti nevicate primaverili a ridosso delle Alpi; le tese correnti nordoccidentali in transito sull’Italia, hanno favorito l’addossamento di nubi e fenomeni sui settori alpini occidentali, particolarmente esposti al flusso nordoccidentale, con conseguente effetto stau, determinando intense nevicate. Particolarmente colpite nelle ultime ore sono stati le Alpi Pennine e Lepontine, dove lo zero termico attorno ai 2000-2200 metri ha favorito la caduta della neve localmente fino a 1600-1800 metri. I fenomeni, enfatizzati dell’effetto orografico, sono stati molto intensi nelle ultime ore, tant’è che a Cervinia sono stati misurati oltre 50 cm di neve fresca. Nelle prossime ore i fenomeni tenderanno a riassorbirsi definitivamente, mentre l’arrivo di masse d’aria decisamente più calde nei prossimi giorni potrebbero aumentare il rischio valanghe.