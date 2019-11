METEO: non c’è pace per l’ITALIA, il MALTEMPO è sempre protagonista

Nuova perturbazione in Italia, non si placa il maltempo

Il maltempo è il tratto distintivo del meteo in questo mese di novembre finalmente autunnale, con diverse perturbazioni, prevalentemente atlantiche, che hanno raggiunto l’Italia portando acquazzoni e temporali intensi così come locali nubifragi e neve abbondante fino a quote medio basse. Anche in questo weekend non c’è pace, perché già nella giornata di ieri, sabato 16 novembre, il tempo è tornato a peggiorare sensibilmente sull’Italia: la responsabile del ritorno del maltempo è ancora una volta la vasta circolazione depressionaria che sul finire della settimana aveva portanto acquazzoni, temporali e nubifragi al Nord e sul versante tirrenico, insieme alla neve fino a bassa quota specie sul basso Piemonte, come raccontato anche da Salvatore Russo.

Minimo sul Tirreno in risalita verso il Nord Ovest

Come abbiamo detto in precedenza, la responsabile di questo nuovo peggioramento meteo sull’Italia è stata la vasta saccatura che si allunga dal Nord Atlantico fin sul Mediterraneo occidentale, come potete vedere dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito. Questa infatti è andata ad approfondire un minimo di bassa pressione sul Nord Africa, il quale è risalito verso la Sardegna e ora punta le nostre regioni nord occidentali. Il maltempo intenso quindi si concentrerà specie su Sardegna, versante tirrenico e regioni settentrionali ma attenzione che la coda di questa perturbazione interesserà poi anche il Sud Italia, come mostrato anche dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo. Sarà dunque una giornata all’insegna del maltempo con acquazzoni e temporali che localmente potranno assumere anche carattere di nubifragio, mentre sulle montagne la neve potrebbe cadere in maniera abbondante fino a quote medie.

Acquazzoni, temporali, locali nubifragi e neve oggi, domenica 17 novembre

Giornata dunque all’insegna del maltempo quella odierna, con fenomeni intensi che interessano l’Italia già questa mattina, come potete vedere dalle immagini radar presenti sul nostro sito. In particolare in queste ore le zone più colpite sono quelle nord orientali e quelle centrali tirreniche ma il maltempo non risparmierà neanche le regioni meridionali, dove sono attesi acquazzoni e temporali anche forti soprattutto nel pomeriggio. A partire dalla serata le precipitazioni tenderanno man mano ad attenuarsi, con la perturbazione che si allontanerà dall’Italia: non mancheranno però ancora piogge sparse localmente intense da Nord a Sud, mentre la neve cadarà sulle Alpi spingendosi man mano a quote sempre più collinari specie sui settori occidentali.