METEO – non solo acquazzoni e temporali, torna la NEVE sull’ITALIA, ecco dove

Benvenuto autunno! Italia target di diverse perturbazioni

Ci siamo ormai lasciati alle spalle il mite e secco ottobre, con novembre che finalmente ha messo in mostra il suo lato più dinamico nonché autunnale. Come ampiamente preannunciato infatti, dopo la perturturbazione dello scorso weekend e la breve tregua dal maltempo di inizio settimana, quest’oggi, martedì 5 novembre, l’Italia sta facendo i conti con un nuovo peggioramento meteo. Ancora una volta è il Centro Nord la prima zona a venire interessata dal maltempo, con acquazzoni e temporali anche intensi specie sulle regioni settentrionali e su quelle tirreniche, come mostrato dai modelli elaborati dal nostro centro di calcolo. Domani le precipitazioni raggiungeranno anche il Sud Italia e in generale in questi due giorni non mancheranno locali nubifragi, specie sui settori occidentali. Acquazzoni, temporali e locali nubifragi ma non dobbiamo dimenticare la neve.

Torna la neve, con fiocchi attesi non più solamente sulle vette

Questo nuovo peggioramento meteo sarà accompagnato anche da aria più fredda sull’Italia, con le temperature che si abbasseranno riportandosi verso le medie del periodo: questo abbassamento dei valori termici, unito al maltempo intenso, riporterà quindi la neve sulla nostra Penisola e non più solo sulle vette. Nelle prossime ore e nei prossimi giorni, come potete vedere dal nostro modello GFS, le temperature in quota a 850 hPa, circa 1500 metri, scenderanno fino a valori prossimi allo zero specie al Nord Italia, con dunque la quota neve sulle Alpi che progressivamente si abbasserà fino a 1300-1400 metri. Sui settori più orientali domani in particolare, con temperature leggermente più basse, non si esclude che i fiocchi possano arrivare fino a 1100-1200 metri.

Possibile neve a quote medio basse nei prossimi giorni ad iniziare dalle Alpi

Secondo le ultime uscite dei principali modelli meteo, una serie di perturbazioni hanno messo nel mirino l’Italia, portando finalmente l’autunno sulla nostra Penisola. Il maltempo viene accompagnato anche da aria più fredda, la quale permette alla neve di tornare a cadere fino a quote anche medie: tra oggi e domani saranno le Alpi centro orientali quelle più interessate dalle nevicate, con i fiocchi che scenderanno fino a 1100-1200 metri ma attenzione che la settimana continuerà ad essere molto interessante. Come potete vedere dalle carte consultabili nella sezione dedicata sul nostro sito, una seconda perturbazione potrebbe raggiungere l’Italia nella seconda parte della settimana, con aria ancora più fredda e maltempo: spazio quindi alla neve non solo sulle Alpi e a quote ancora più basse, ma anche sugli Appennini.