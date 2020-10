METEO NOVEMBRE 2020 – Tendenza per il PONTE di OGNISSANTI e l’ultima parte dell’autunno, le ultimissime dai modelli!

Meteo in peggioramento sull’Italia, rischio nubifragi

L’autunno 2020 procede a grandi falcate verso la sua ultima parte e sull’Italia si prepara una nuova fase di maltempo. Il sopraggiungere di una saccatura artica porterà un nuovo peggioramento del tempo a partire dalle regioni settentrionali; tra la tarda serata odierna e la prossima notte, piogge abbondanti e forti temporali interesseranno in particolare la Pianura Padana centro-orientale e la Liguria. Non si escludono temporali in serata anche sul basso Piemonte, mentre la neve scenderà sulle Alpi a quote via via più basse. La ciclogenesi in formazione nella giornata di domani sul mar ligure, scivolerà gradualmente verso il medio-basso Tirreno, portando piogge e temporali ad inizio settimana anche all’estremo sud. Possibili nubifragi su Salento e settori ionici di Calabria e Sicilia nella prima parte della giornata di lunedì.

Maltempo prolungato sull’Italia fino a fine ottobre?

Il fronte freddo atteso sull’Italia tra domani e lunedì, porterà un brusco calo delle temperature e neve sulle Alpi occasionalmente fin sotto i 1000 metri. La circolazione si manterrà instabile per gran parte della prossima settimana sull’Europa, a causa dell’affermazione di una vasta lacuna barica. Frequenti impulsi perturbati raggiungeranno nei prossimi giorni anche l’Italia, portando nuove piogge e mantenendo le temperature al di sotto delle medie stagionali. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici tale pattern barico potrebbe durare fino al 20 ottobre circa, seguito da un ultima parte del mese più stabile seppur con temperature piuttosto fresche per il periodo.

Tendenza meteo Ognissanti, rischio maltempo o tempo più stabile?

Meteo Ognissanti 2020 – E’ ovviamente ancora prematuro stilare una previsione meteo dettagliata per il weekend di Ognissanti, stante una distanza temporale ancora troppo elevata. Possiamo giusto darvi qualche indicazione sulla possibile circolazione atmosferica in Europa, utilizzando il prestigioso modello stagionale europeo ECMWF. Secondo gli ultimi outlook modellistici, le anomalie negative di geopotenziale sull’Europa meridionale tenderanno gradualmente a riassorbirsi nell’ultima decade del mese di ottobre, favorendo un graduale miglioramento del tempo anche sull’Italia dove il campo barico è atteso in deciso aumento. Il flusso umido oceanico scivolerà sul centro Europa e potrebbe gradualmente scendere di latitudine proprio in prossimità del mese di novembre. Ponte di Ognissanti che stante tali anomalie di geopotenziale potrebbe trascorrere con tempo variabile al nord, dove potrebbero giungere dei disturbi, mentre condizioni meteo più stabili instaurarsi sul centro-sud ed Isole. Ed il mese di novembre 2020 come proseguirà? Vediamolo insieme nella prossima pagina!