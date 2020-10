METEO NOVEMBRE – Le ultimissime elaborazioni MENSILI dei centri di calcolo, ecco cosa ci attende

Ottobre con tante perturbazioni alle spalle

Meteo – Buongiorno cari lettori del Centro Meteo Italiano! Le perturbazioni di Ottobre sono oramai un lontano ricordo, grazie al ritorno dell’alta pressione sul nostro territorio. Le piogge si sono manifestate in maniera diffusa su tutta Italia, e non è mancata la neve come ad inizio settimana sulle Alpi: qui tra Lombardia e Alto Adige la dama bianca si è posata a partire dai 1300 metri sui settori di confine, con accumuli abbondanti alle quote più elevate (fino a 50 centimetri di neve fresca). Non è mancata occasione per forti piogge e nubifragi come sul Comasco e sul Lecchese dove sono caduti fino a 100 millimetri di pioggia e sul Salernitano, con locali disagi e allagamenti. In questi giorni ci stiamo abituando invece al tempo stabile e più asciutto grazie alla presenza di un’area di alta pressione presente sull’Europa centro-occidentale.

Weekend di fine Ottobre – inizio Novembre soleggiato

Un cuneo altopressorio di origine Afro-Azzorriana si è esteso sull’Europa abbracciando la penisola Iberica fino ai paesi Balcani. I valori pressori al suolo hanno raggiunto massimi fra la Spagna e la Francia di 1028-1029 hPa e si rafforzeranno nelle prossime ore anche sul nord italico. Qui avremo un importante impennata dello zero termico che andrà ad insidiare anche i ghiacciai più elevati del nord-ovest: infatti nella giornata di domani questo è atteso a quote intorno ai 4000-4200 metri, un valore piuttosto notevole considerando che l’Autunno sta per finire per lasciare spazio all’inverno. Nel corso del weekend il tempo dovrebbe risultare asciutto con sole su tutte le regioni del centro sud. Al nord sarà invece coperto specialmente in pianura a causa del ritorno delle nebbie, che si consolideranno in Pianura Padana. Dunque il mese di Novembre esordirà con alta pressione e sole.

Novembre in partenza con l’alta pressione

Le prossime giornate risulteranno nel complesso miti, con valori di temperatura fino a 22-23°C di massima al centro-sud (con locali punte più elevate specie sulle Isole Maggiori). Le nebbie potranno formarsi anche per “sovrascorrimento” sui principali golfi settentrionali (Ligure e Veneto) con il fenomeno della Maccaja. Il tempo meteorologico potrebbe essere insidiato specialmente al nord-ovest per l’inizio della prossima settimana grazie ad una saccatura in estensione sulla penisola Iberica: le zone settentrionali potranno risentirne, con l’aumento di ventilazione occidentale e piogge di debole intensità. Sul resto della penisola non dovrebbero mostrarsi sostanziali cambiamenti. Vediamo in seguito quali sono le aspettative per il resto del mese di Novembre.