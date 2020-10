METEO – NUBIFRAGI attesi su diverse regioni, anche del sud Italia; tutti i dettagli

Nuova fase di maltempo sull’Italia

Meteo – La saccatura artica ha raggiunto il Mediterraneo settentrionale nel corso della notte, determinando un brusco calo delle temperature al nord con il ritorno della neve sulle Alpi fino a 1200-1400 metri. Mentre in montagna scende la neve, a quota inferiori la pioggia risulta abbondante in particolare sulla Pianura Padana centro-orientale; dalla mezzanotte gli accumuli pluviometrici hanno raggiunto i 40 mm nel bresciano, mentre nel Veneto si superano i 50 mm tra Verona e Treviso. In questo momento forti piogge e temporali interessano la Toscana, in particolare il fiorentino ed il senese. Nella giornata di domani il fronte perturbato scivolerà verso sud, estendendo i nubifragi al resto d’Italia. Vediamo ulteriori dettagli sulle aree interessate nelle prossime ore dai fenomeni più intensi.

Oggi fenomeni diffusi al nordest e regioni centrali

Meteo – La circolazione di bassa pressione in approfondimento sul mar Ligure ed in graduale discesa verso l’alto Tirreno, causerà una giornata di maltempo su tutto il nordest, la Toscana e la Lombardia orientale. Cieli molto nuvolosi o coperti su tali regioni con fenomeni diffusi, occasionalmente anche di moderata-forte intensità ed accompagnati da attività elettrica. I settori che riceveranno i maggiori apporti pluviometrici nelle prossime ore saranno il Friuli Venezia Giulia, la Toscana e l’Emilia Romagna. Piogge anche tra Lazio ed Abruzzo, seppur meno intense, mentre acquazzoni irregolari raggiungeranno anche la Campania ed il Molise. Domani forte maltempo al sud, vediamo dove c’è il maggior rischio nubifragi.

Nubifragi domani al sud

L’ulteriore affondo verso il Mediterraneo meridionale della saccatura artica, causerà l’estensione del maltempo anche all’estreme regioni meridionali. In particolare il fronte freddo, collegato al minimo di bassa pressione domani in azione sul medio Tirreno, transiterà nella prima parte di giornata su gran parte delle regioni meridionali. Stando agli attuali aggiornamenti dei modelli matematici, il sistema frontale si rinvigorirà ulteriormente sul mar Ionio, grazie all’avvezione di vorticità in quota ed a una linea di convergenza che si instaurerà al suolo tra le calde correnti sciroccali e quelle più fresche in arrivo da ovest. I fenomeni, in particolare , potranno risultare di forte intensità sui settori ionici, con nubifragi possibili nel Salento tra la mattina ed il primo pomeriggio. Dalla sera temporali e forti acquazzoni post-frontali in arrivo sui settori tirrenici di Calabria e Sicilia, attivati dall’ingresso di masse d’aria più fredde in quota. Fase perturbata e fresca anche nei prossimi giorni? Vediamolo insieme nella prossima pagina.