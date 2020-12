METEO – NUBIFRAGI e BUFERE di NEVE in arrivo: ALLERTA ROSSA della Protezione Civile, ecco le città colpite

Prossime ore in arrivo nubifragi su Toscana centro-settentrionale e estremo nordest

La precedente perturbazione non ha fatto in tempo ad abbandonare la nostra Penisola nella giornata di ieri con le ultime note di maltempo in serata al sud Italia che nelle prime ore della nottata odierna un affondo perturbato di estrazione polare marittima ha scaturito nuovi effetti sullo stivale: piogge, nevicate a quote bassissime (tra notte e mattina fino in pianura al nordovest) e violente raffiche di vento hanno sferzato l’Italia e nelle prossime ore i nubifragi continueranno a colpire in particolare l’estremo nordest (con neve a quote collinari) e localmente la Toscana centro-settentrionale.

Freddo polare sull’Italia, arrivano nubifragi e bufere di neve al nordest

Il richiamo di correnti sciroccali sulle estreme zone nordorientali sarà motivo di persistenti nubifragi con la quota neve che dai 1300/1400 metri salirà gradualmente fino alla serata di domani sabato 5 dicembre fin sui 1800/1900 metri. Accumuli complessivi attesi qui molto ingenti, quota neve invece nettamente più bassa in Trentino Alto Adige dove resisterà il cuscino di aria fredda. Il maltempo colpirà anche altre zone del Paese come regioni centrali tirreniche, l’Emilia-Romagna e la Lombardia. In particolare per le prime, specie per il Lazio sono attesi violenti nubifragi in serata. Piogge anche in Sardegna e, nelle prime ore della notte, in maniera sparsa sulle aree joniche del Paese. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio, su Trentino Alto Adige e settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati molto elevati su Veneto settentrionale e settori alpini e prealpini occidentali del Friuli Venezia Giulia, da elevati a molto elevati sulle restanti zone; diffuse, a prevalente carettere di rovescio o temporale, su Toscana, Emilia centro-occidentale e settori orientali della Lombardia, con quantitativi cumulati elevati su alta Toscana e Appennino emiliano, da moderati a puntualmente elevati altrove; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Friuli Venezia Giulia, sui versanti occidentali della Sardegna e su Liguria di Levante, Appennino romagnolo, Umbria occidentale e, soprattutto dalla serata, versanti occidentali del Lazio, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Lazio e Sardegna, sui settori occidentali di Abruzzo e Molise e, soprattutto dalla serata, sui settori ionici di Sicilia nord-orientale e Calabria centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Sicilia, Calabria e Liguria e su Valle d’Aosta, settori orientali e meridionali del Piemonte, Marche occidentali, versanti tirrenici della Campania, versanti tirrenici e ionici della Basilicata e sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: al di sopra dei 500-800 m sui settori alpini occidentali, dei 700-1000 m su quelli centrali, dei 1200-1400 m, in rialzo al di sopra dei 1500-1800 m, su quelli orientali, con apporti al suolo abbondanti su Lombardia e Triveneto, moderati sul Piemonte settentrionale, da deboli a moderati altrove; al di sopra dei 1000-1200 m sul settore occidentale dell’Appennino settentrionale con apporti al suolo da moderati a localmente abbondanti, specie sul settore emiliano. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in generale aumento, da sensibile a marcato, su regioni centrali della penisola, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Venti: da forti a burrasca sud-orientali su Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, settori appenninici di Emilia Romagna centro-orientale e Umbria, alto versante adriatico e regioni meridionali, con rinforzi di burrasca forte sui relativi settori appenninici, sui settori adriatici e ionici della penisola e sui rilievi della Sicilia; localmete forti sud-occidentali sulla Sardegna, con rinforzi di burrasca o burrasca forte sui rilievi dell’isola. Mari: agitati il Tirreno centrale, il Tirreno meridionale settore ovest, l’Adriatico centro-settentrionale e il Canale di Sardegna, molto mossi i restanti bacini, tendente ad agitato lo Ionio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.