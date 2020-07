METEO – NUBIFRAGI e GRANDINATE imminenti sull’ITALIA, ecco le zone colpite

Meteo in peggioramento al nord: transita un impulso instabile oceanico

Meteo – Buon pomeriggio a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Prosegue l’estate dinamica su parte dell’Italia, a causa di continue infiltrazioni umide oceaniche in grado di recare condizioni a tratti di maltempo. Come vi abbiamo accennato nell’editoriale del mattino, saranno ancora le regioni settentrionali a “pagare” le conseguenze di un campo anticiclonico ancora non in grado di affermarsi sul bacino del Mediterraneo. Già tra la scorsa notte e le prime ore del mattino, forti temporali hanno interessato in particolare le Prealpi centro-orientale, con l’alta Lombardia particolarmente colpita dai fenomeni più intensi. Nelle prossime ore sono attesi temporali e grandinate su molte località, vediamo quali.

Temporali già in atto sui settori a nord del Po, nelle prossime ore rischio nubifragi tra Lombardia e Nordest

Meteo – Attualmente forti temporali stanno interessando l’area compresa tra il comasco, verbano e biellese dove si registrano rain rate superiori ai 100 mm/h ed accumuli pluviometrici di oltre 30 mm in pochi minuti; altri temporali stanno prendendo forma sulle Prealpi veneto-friulane e si appresteranno ad interessare il resto del Triveneto durante le ore pomeridiane, estendendosi anche alle coste entro la sera. Una linea di convergenza al suolo scivolerà verso sud-sudovest nelle prossime ore, dando vita a forti temporali anche sulle pianure veneto-friulane, raggiungendo entro la sera anche l’Emilia e la Lombardia sudorientale; non si escludono grandinate e forti colpi di vento durante il transito della linea temporalesca. Temporali che non risparmieranno nemmeno il Piemonte e l’Appennino ligure. Rischio forti temporali in città come Milano( clicca qui per ulteriori dettagli meteo), Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Udine, Padova, Ferrara e Venezia.

Italia divisa in due: nubifragi al nord, caldo al sud

Meteo – Mentre sul nord Italia è imminente un’intenso peggioramento con temporali e grandine, al sud e parte del centro siamo in piena estate. L’Italia in queste ore, infatti, risulta letteralmente spaccata in due; un campo anticiclonico ben saldo sul Mediterraneo centro-meridionale, garantisce condizioni meteo stabili e soleggiate su gran parte delle regioni centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori. Caldo in aumento su tutte le regioni, con temperature che in questo momento hanno raggiunto i +33/+34°C su gran parte dell’entroterra pugliese, con punte di +35/+36°C nel foggiano; caldo anche nell’entroterra marchigiano, in particolare tra Macerata ed Ancona dove si toccano i +34/+36°C, a causa di venti più secchi sudoccidentali. Non va meglio nelle zone interne del centro, in particolare in Umbria dove si registrano in questo momento valori di +32/+34°C tra Terni e Foligno. Caldo anche in Sardegna con massime nelle zone interne fino a +36°C. Ma come proseguirà l’estate 2020? vediamolo nella prossima pagina.