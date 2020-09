METEO – NUBIFRAGI e GRANDINATE in arrivo, scatta l’ALLERTA ROSSA della Protezione Civile, ecco le città colpite

Prima parte di giornata stabile pressoché ovunque La prima metà della giornata odierna è risultata pressoché stabile e asciutta, grazie ad una campana anticiclonica che da qualche giorno avvolge il territorio nazionale a seguito di un’ondata di maltempo che aveva colpito duramente alcuni settori della nostra Penisola ad inizio di questa settimana, portando persino qualche danno. Tuttavia la presenza di una goccia fredda posizionata sul Mediterraneo occidentale e il suo successivo spostamento verso oriente, in direzione cioè dell’Italia, ha portato ad un primo peggioramento delle condizioni meteo sulla Sardegna, come vedremo nel prossimo paragrafo. Piogge e temporali sulla Sardegna, ma tempo già (temporaneamente) migliorato Lo spostamento della suddetta goccia fredda in direzione della nostra Penisola ha determinato un peggioramento (peraltro già esaurito) delle condizioni meteo sulla Sardegna. L’evoluzione al maltempo era già piuttosto evidente nella giornata di ieri, quando il Dipartimento della Protezione Civile aveva già emesso un’allerta meteo valida per oggi per alcune zone della regione. Acquazzoni e temporali si sono infatti susseguiti soprattutto sulle zone settentrionali dell’Isola, anche se al momento non si verificano più fenomeni, con dunque un miglioramento del tempo che risulterà però temporaneo. Violento maltempo in arrivo sulla Sardegna per domani Le condizioni meteo sono destinate a peggiorare soprattutto nel pomeriggio di domani giovedì 10 settembre quando il maltempo oltre a colpire la Sardegna come ha fatto quest’oggi, arriverà ad interessare anche l’estremo nordovest e in particolare le Alpi marittime e le zone limitrofe. Attesa un’intensificazione dell’instabilità sull’isola sarda con fenomeni che localmente potranno essere anche violenti soprattutto lungo le aree sudoccidentali con nubifragi e possibili grandinate, proprio a causa del passaggio della goccia fredda. Possibili temporali anche lungo l’Appennino, soprattutto Tosco-Emiliano. Stabile e asciutto altrove, con temperature ancora piuttosto miti. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’ CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna, con quantitativi cumulati moderati, o localmente elevati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale e nord-orientale, settori alpini e prealpini del Triveneto, Alta Toscana, Appennino emiliano-romagnolo, settori appenninici di Marche, Umbria meridionale, Lazio orientale ed Abruzzo e sulle aree interne della Sicilia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, specie sulle regioni settentrionali. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione sulla Sardegna; valori massimi localmente elevati su zone pianeggianti interne di Campania, Puglia e settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia. Venti: localmente forti settentrionali sul Canale d’Otranto, in attenuazione. Mari: localmente molto mosso lo Ionio al largo. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.