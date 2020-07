METEO – NUBIFRAGI e GRANDINATE si abbattono in ITALIA e nell’Umbria, ecco l’evoluzione delle PROSSIME ORE

Nubifragi e grandinate al nord e parte del centro oggi

La giornata di oggi venerdì 24 luglio è sicuramente tra quelle che l’hanno preceduta, quella caratterizzata dal più diffuso maltempo, che ha colpito e sta colpendo soprattutto le regioni settentrionali, ma anche parte di quelle centrali (in particolare Toscana, Umbria, Marche) con nubifragi e grandinate. Il flusso atlantico ha affondato verso la nostra Penisola con più forza e convinzione, determinando un cedimento decisamente più visibile dell’Alta pressione di matrice africana che aveva assicurato condizioni di totale stabilità in settimana, almeno al centro-sud. Una settimana che fino a ieri si è dimostrata più stabile e asciutta della precedente, nonostante temporali estremamente localizzati che hanno comunque provocato la formazione di una tromba d’aria sul basso Piemonte qualche giorno fa.

Più stabile al sud e rimanenti regioni del centro

Come da diversi giorni e in alcuni casi anche settimane a questa parte, le condizioni meteo sulle regioni meridionali e in parte di quelle centrali risultano ancora una volta stabili e asciutte, grazie alla persistenza e alla resistenza di una cupola anticiclonica di matrice africana che protegge tali settori dalle correnti più instabili presenti solo qualche centinaio di chilometri più a nord. Le temperature peraltro continuano a misurare valori oltre la media del periodo di qualche grado, mantenendosi dunque su valori tipicamente estivi, a differenza di quanto accade nelle aree colpite dal maltempo, dove le colonnine di mercurio raggiungono valori quasi autunnali.

Fronte perturbato in discesa da nord

Ciò che sta scaturendo condizioni di spiccato maltempo in Italia è da attribuire all’ingresso di un fronte freddo di una perturbazione di matrice atlantica che fin dalle primissime ore della giornata odierna ha determinato la formazione di violenti sistemi temporaleschi a partire dalle pianure delle regioni settentrionali a ridosso dell’arco alpino. Il movimento di questi temporali e nubifragi segue esattamente l’andamento del fronte freddo che risulta in discesa verso meridione. Dopo aver infatti travolto le Marche e soprattutto la Toscana, dove si è verificata anche una tromba d’aria sul litorale settentrionale, ora l’instabilità colpisce duramente l’Umbria, come vedremo nel prossimo paragrafo.