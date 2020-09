METEO – NUBIFRAGI e MALTEMPO TRAVOLGONO la Toscana: 11 feriti e DANNI INCALCOLABILI, EVACUATE 2 famiglie, i dettagli

Ma il maltempo non ha colpito duramente solamente il nord Italia e nella serata di ieri ha letteralmente scatenato la sua ira funesta sulla Toscana. Danni e disagi plurimi dalla costa della Versilia a finire nell’Argentario. Una tromba d’aria, come abbiamo approfondito in mattinata, si è abbattuta su Rosignano, una località del livornese, ferendo almeno 3 persone di cui 2 in maniera grave e danneggiando alcune abitazioni. Stando a ciò che riporta il sito “corriere.it” danni ingenti avrebbero interessato anche i litorali, in particolare gli stabilimenti balneari a causa delle mareggiata. Ma la conta dei danni non è finita qui.

Altri 3 feriti a Viareggio, sono 11 in totale in Toscana

Stando sempre al medesimo sito citato in precedenza, si registrano altri 3 feriti in zona Viareggio, interessate dalla caduta di un pino nei pressi di una gelateria. Tornando nel livornese la caduta di un pioppo ha invece coinvolto una donna di 52 anni, per la quale è stata resa necessaria l’amputazione parziale del braccio sinistro. Un albero si sarebbe inoltre spezzato nei pressi del liceo classico Niccolini, dove fortunatamente non si trovava nessuno nemmeno di passaggio. In totale sarebbero 11 i feriti dal maltempo in Toscana, di cui 2 in condizioni gravi. Sarebbero inoltre state evacuate 2 famiglie a Santa Chiara (nel senese) in seguito alla caduta di alberi su alcune abitazioni