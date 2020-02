METEO – Nubifragi e PIOGGE ALLUVIONALI creano inondazioni e EVACUAZIONI. Oltre 1000 case allagate, VIDEO dagli USA, Mississippi

Alluvioni ed esondazioni, emergenza maltempo Se la situazione è decisamente tranquilla in Italia, in attesa di una perturbazione, non lo è nel nord Europa, dove sta imperversando una nuova tempesta, che sta purtroppo determinando anche diverse vittime. Situazione ancora più complicata negli USA, dove ormai da giorni si susseguono eventi meteo estremi. Prima tornado e adesso piogge alluvionali che stanno mettendo in ginocchio diversi stati ma in particolare il Mississippi. Situazione di piena emergenza in Mississipi Piove senza interruzione, nel giro di una settimana sono caduti quantitativi di pioggia quadruplicati rispetto al normale e ad avere la peggio sono stati Mississippi e Tennessee. Come si legge su “edition.cnn.com”, A Jackson (Mississippi), centinaia di residenti hanno visto le loro case allagarsi già dallo scorso fine settimana, quando il fiume Pearl ha fatto registrare il terzo livello più alto di sempre, dopo il 1979 e il 1983, lasciando strade coperte d’acqua e centinaia di case danneggiate. Oltre 1000 casa allagate Strade, abitazioni e campagne sono state letteralmente sommerse dall’acqua che ha superato abbondantemente il metro di altezza. Almeno 1.000 abitazioni sono state completamente danneggiate e allagate ha dichiarato alla CNN Malary White, direttore degli affari esterni con l’agenzia di gestione delle emergenze del Mississippi. Non migliore la situazione nel Tennessee, ma la buona notizia è che nel corso di questa settimana le grandi piogge dovrebbero gradualmente cessare.

Allagamenti e disagi nel Tennessee Non è stato risparmiato nemmeno il Tennessee, parte del Texas e Arkansas, con importanti allagamenti. Giorni fa la Tennessee Valley Authority ha riferito alcuni dati meteo davvero impressionanti, relativi alla quantità di pioggia caduta. Alcuni fiumi e laghi della zona hanno ricevuto fino al 400% di pioggia in più rispetto a quella che cade normalmente in questo periodo dell’anno.

Video dal Mississippi Fortunatamente non vengono segnalati crolli e nemmeno feriti, sono stati rispettati perfettamente gli ordini di evacuazione, molti però restano i disagi e alcune zone rimangono completamente sommerse. Di seguito un video (YouTube, CBS This Morning) che mostra chiaramente una situazione particolarmente difficile in questa zona degli USA.