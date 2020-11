METEO – NUBIFRAGI e possibili TEMPORALI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile: lista città colpite

Tempo nuovamente in peggioramento a partire dall’estremo nord

L’ingresso dei primi refoli di correnti umide e più fresche di matrice atlantica stanno determinando un primo peggioramento delle condizioni meteo sulle estreme zone settentrionali, dove i rovesci assumono carattere nevoso a partire dai 1300/1400 metri sul Trentino Alto Adige. Aumenta la nuvolosità sul settentrione, in particolare sui settori nordorientali, ma anche in parte di quelle centrali, preludio di un’ondata di maltempo in arrivo anche particolarmente intensa.

Forte maltempo in arrivo con nubifragi e possibili temporali; neve in Appennino

Una ciclogenesi indotta dall’affondo di correnti più umide e fresche di matrice atlantica si innescherà sul Medio Tirreno per poi traslare velocemente verso sud nel corso della giornata di domani venerdì 20 novembre. Il minimo di bassa pressione verrà alimentato dalle correnti settentrionali più fredde e ciò comporterà un calo delle temperature soprattutto al centro-nord. Fin dalle prime ore della notte si attendono dunque precipitazioni a carattere di rovescio sulle regioni del medio-basso versante tirrenico, con piogge localmente intense in Emilia Romagna. Il fronte perturbato scenderà verso sud interessando entro il pomeriggio le regioni centro-meridionali con piogge o temporali e precipitazioni incessanti nelle zone interne. La neve tornerà ad imbiancare l’Appennino a partire dai 1300/1400 metri con nevicate localmente intense, quota neve anche più bassa sul settore Tosco-Emiliano nella notte. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su alta Toscana, Marche, Umbria orientale, settori orientali del Lazio centrale e meridionale, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia settentrionale, Basiicata tirrenica, Calabria centrale ionica e Sardegna nord-orientale, con quantitativi cumulati moderati, fino ad elevati su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Campania orientale e Puglia settentrionale; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Emilia-Romagna, Liguria di Levante, resto di Toscana, Umbria, Lazio, Basilicata e Calabria e su Puglia centrale, Sardegna nord-occidentale e restante parte orientale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Lombardia orientale, Triveneto, Sicilia settentrionale, resto di Puglia e Sardegna, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: al di sopra dei 1000-1200 sui settori alpini di confine e sull’Appennino emiliano e romagnolo, con apporti al suolo da deboli a localmente moderati; al di sopra dei 1200-1400 m sul versante adriatico dell’Appennino centrale con quota neve in calo fino ai 1000-1100 m in serata e con apporti al suolo localmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in sensibile o marcata diminuzione sui settori alpini, Appennino settentrionale e su tutte le regioni del Centro. Venti: di burrasca o burrasca forte settentrionali su Sardegna, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, settori meridionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria e Lazio; tendenti a forti o di burrasca: dai quadranti orientali su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania e dai quadranti occidentali sulla Sicilia; forti di Favonio sui settori alpini, con sconfinamenti sino alla Pianura Padana. Mari: agitati o molto agitati il Mar Ligure al largo, Mare e Canale di Sardegna, in estensione allo Stretto di Sicilia; da molto mossi ad agitati i restanti bacini occidentali e l’Adriatico centro-settentrionale; tendente a molto mosso in serata l’Adriatico meridionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.