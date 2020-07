METEO – NUBIFRAGI e TEMPORALI colpiscono la Vallagarina: ALLAGAMENTI con DANNI e DISAGI, ecco i dettagli

Torna il forte maltempo al nord

Dopo una fase in cui la stabilità aveva preso il sopravvento per buona parte di questa settimana grazie alla massiccia presenza di un robusto campo di Alta pressione di matrice afroazzorriana sull’Italia, le condizioni meteo sono tornate visibilmente a peggiorare sulle regioni settentrionali. L’Anticiclone infatti, già da ieri, sta subendo un arretramento piuttosto evidente sotto i colpi dell’affondo di un rapido cavo atlantico perturbato, il cui fronte freddo è il principale responsabile dell’arrivo del forte maltempo al nord Italia, dove tangibile è un netto crollo delle temperature al passaggio dei temporali e, occasionalmente, anche delle grandinate.

Più stabile al centro-sud

Al netto dunque di un netto peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni settentrionali, va detto che invece su quelle centro-meridionali continua il predominio del bel tempo con cieli spesso soleggiati o al massimo poco nuvolosi. L’arretramento dell’Alta pressione non è infatti tangibile su questi settori, dove permangono in maniera piuttosto evidente gli effetti di un promontorio anticiclonico che sembra non intenzionato a mollare il controllo del Mediterraneo centro-meridionale. Si è verificato un primo calo delle temperature al centro-sud, ma a questo hanno risposto valori di umidità relativa più elevati e dunque con un grado di disagio fisico maggiore.

Forte maltempo si scatena soprattutto su Rovereto

Stando a quanto riporta il sito “ildolomiti.it” il forte maltempo si sarebbe abbattuto soprattutto sulla Vallagarina e in particolare nella città di Rovereto, località del Trentino Alto Adige a pochi chilometri dal confine con il Veneto. Qui sono stati infatti necessari decine di interventi dei Vigili del Fuoco con le idrovore a causa di diversi scantinati e garage allagati. L’operazione più complessa e che ha richiesto più tempo riguardava il prosciugamento del sotterraneo di un supermercato, che si era allagato in pochissimi minuti. Tuttavia, Rovereto non è certamente l’unica località del nord Italia in cui si sono verificati danni e disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo.