METEO – NUBIFRAGI e TEMPORALI in arrivo in ITALIA, la Protezione Civile emette l’ALLERTA, ecco le città interessate

Violenta ondata di maltempo ha interessato l’Italia nei passati giorni

Una violenta ondata di maltempo ha colpito in alcuni casi duramente la nostra Penisola nel corso dei passati giorni, grazie ai frequenti affondi perturbati di matrice nordatlantica e provenienti dunque dai quadranti nord. Ne deriva che i settori più colpiti sono quelli maggiormente esposti a tali correnti, nonché quelli centro-settentrionali, dove non sono mancati danni e disagi dovuti ad allagamenti vari. Tra le province più colpite troviamo sicuramente per il nord il lecchese, mentre spostandoci al centro Italia, tra le aree più colpite troviamo sicuramente la provincia di Frosinone.

Oggi maltempo ha colpito in maniera sparsa il centro-nord

Un nuovo impulso di maltempo ha coinvolto nella giornata odierna la nostra Penisola, con tanto di ciclogenesi sul Mar Ligure con la formazione dunque di un minimo depressionario tutto sommato non così profondo che presentava valori intorno ai 1010hPa. Non ha comunque mancato di apportare qualche nota di maltempo soprattutto nel corso del pomeriggio sui settori italiani centro-settentrionali, con piogge e temporali. Nella fattispecie di oggi non si sono segnalate tuttavia criticità particolari, con isolati fenomeni di debole o al più moderata intensità ed esenti da attività elettrica al sud Italia.

Domani forte maltempo sul versante occidentale e al nord Italia

Anche la giornata di domani giovedì 11 giugno sarà caratterizzata dal maltempo in Italia, soprattutto per quanto riguarda ancora una volta il centro-nord, ma con parziale interessamento anche delle regioni meridionali, in particolar modo quelle tirreniche (Sicilia esclusa). I fenomeni colpiranno in maniera più intensa e anche persistente soprattutto i settori costieri della Toscana centrale dalle prime ore della mattinata e fino al primo pomeriggio, con accumuli anche elevati. Nel corso del pomeriggio il maltempo potrebbe colpire in forma più intensa localmente il Piemonte e le aree del basso Lazio. Maltempo sparso sul resto del centro-nord, con fenomeni solo occasionalmente intensi.