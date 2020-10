METEO – NUBIFRAGI e TEMPORALI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città colpite

Prime piogge in ingresso sulle regioni settentrionali

Dopo una pausa temporanea dal maltempo che è durata per buona parte della giornata di oggi, a seguito del flusso perturbato che ha interessato l’Italia venerdì e sabato, questa sera è già evidente un primo nuovo peggioramento delle condizioni meteo su alcuni settori settentrionali, tra cui alcune zone della Liguria e della Lombardia. Questo è dovuto ad una nuova progressione di una saccatura di origine nordatlantica in discesa dai quadranti nord, che a partire già dalle prime ore della notte di domani lunedì 26 ottobre, come vedremo nel prossimo paragrafo, causerà un’intensificazione graduale dei fenomeni.

Forte maltempo con temporali e nubifragi per domani

Stando ai principali centri di calcolo, l’affondo di una saccatura di origine nordatlantica causerà già dalle prime ore della notte di domani lunedì 26 ottobre un ulteriore peggioramento delle condizioni meteo. Fenomeni via via in intensificazione sulle regioni settentrionali dove a partire dalla mattinata si attiverà il fenomeno dello stau a causa delle tese correnti libecciali, portando acquazzoni e temporali persistenti per brevi tratti a carattere di nubifragio sulle aree alpine e subalpine. Forti piogge e temporali anche al nordovest e Sardegna, in estensione successiva verso sudest, con il fronte di maltempo che entro fine giornata raggiungerà le regioni nordorientali e i settori tirrenici centrali, con l’interessamento anche delle Marche interne e dell’Umbria. Temperature attese in calo soprattutto nei valori massimi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Piemonte centro-settentrionale, settori alpini, prealpini e di alta pianura della Lombardia, Trentino Alto Adige, Liguria centro-orientale, Appennino emiliano e settori settentrionali della Toscana, con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia, da moderati a elevati sulle restanti zone; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Liguria, Piemonte, Lombardia ed Emilia, sui settori alpini e prealpini di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sulla Valle d’Aosta e sulla Sardegna nord-occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da sparse a diffuse dal pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori settentrionali e occidentali della Sardegna, in estensione entro la serata al resto della Toscana e a Umbria, Lazio, settori occidentali dell’Abruzzo e del Molise e zone interne della Campania settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sul resto del Nord, sui restanti settori di Campania centro-settentrionale e Sardegna e sulle Marche occidentali, con quantitativi cumulati deboli. Nevicate: sui settori alpini al si sopra dei 1800-2000 m, in calo dalla serata fino ai 1400-1700 m, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti, specie alle quote superiori. Visibilità: nottetempo e fino al mattino nebbie diffuse sulle zone di pianura del Nord e localmente nelle zone pianeggianti e vallive interne del Centro-Sud. Temperature: senza variazioni significative. Venti: forti dai quadranti meridionali con raffiche di burrasca su Liguria, settori costieri e aripelaghi di Toscana e Lazio, settori adriatici di Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, sulla Puglia e sulla Sardegna, su quest’ultima in rotazione da nord-ovest con raffiche di burrasca forte sui rilievi dell’isola; localmente forti meridionali sulla Sicilia occidentale; di burrasca o burrasca forte sud-occidentali sui crinali dell’Appennino settentrionale e umbro-marchigiano, in estensione al resto dell’Appennino centrale e a quello campano. Mari: molto mossi, tendenti ad agitati, il Mare e il Canale di Sardegna; molto mossi il Tirreno centro-settentrionale e il Mar Ligure; tendenti a molto mossi l’Adriatico centro-settentrionale e il Tirreno meridionale settore ovest. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.