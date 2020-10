METEO – NUBIFRAGI e TEMPORALI in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città interessate

Autunno spietato sulla nostra Penisola e non solo La stagione autunnale 2020 verrà ricordata in futuro sicuramente per la sua dinamicità e la sua vivacità, sicuramente tra gli autunni più forieri di maltempo di sempre. Il Mediterraneo centrale è stato (ed è anche attualmente) sede nelle passate settimane di numerosi affondi perturbati che hanno assicurato diverse parentesi di maltempo sulla nostra Penisola, più o meno intense tra di loro. Ciò è stato reso possibile fin ora da un vortice polare perennemente disturbato dall’azione degli Anticicloni, il che ha favorito numerosi scambi meridiani con una situazione meteorologica più dinamica sulle latitudini più meridionali. Maltempo in azione in Italia Come dunque è spesso accaduto nelle ultime settimane, anche quest’oggi il maltempo non ha risparmiato l’Italia e lo ha fatto in alcuni casi ancora una volta in maniera intensa. I suoi effetti maggiori sono stati segnalati in Sardegna, dove si sono verificati ingenti danni al seguito del passaggio di una tromba d’aria in quel di Alghero nel pomeriggio. Successivamente il fronte instabile si è esteso sullo stivale colpendo principalmente i settori occidentali (quelli tirrenici) e in estensione in serata verso le regioni settentrionali. Temperature generalmente in calo al passaggio dei fenomeni. Domani giornata autunnale in tutta Italia Lo scorrimento di correnti instabili determinerà una ciclogenesi con la formazione di un minimo depressionario nel Mar Tirreno. A partire infatti dalle primissime ore della notte di domani giovedì 15 ottobre il maltempo colpirà soprattutto i settori più occidentali con locali nubifragi, soprattutto nel Lazio, ma il fronte instabile si allargherà prendendo praticamente tutta Italia entro il pomeriggio o la sera, quando a quel punto acquazzoni e temporali saranno possibili anche al sud. Fenomeni localmente a carattere di nubifragio saranno plausibili anche al meridione, specie in Puglia. L’instabilità avvolgerà dunque l’intera Penisola con diverse tempistiche e con fasi di maltempo intermittente. PER LE PREVISIONI METEO SPECIFICHE DELLA TUA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su settori prealpini e pianeggianti della Lombardia orientale, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria meridionale, zone interne e meridionali del Lazio, settori occidentali di Abruzzo e Molise, settori settentrionali e meridionali della Campania, settori centrali e tirrenici settentrionali della Calabria, Puglia meridionale e Sicilia suc-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a elevati sui citati settori di Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori di Lombardia, Lazio, Umbria, Campania, Sicilia orientale e Calabria e su Alto Adige, settori settentrionali e di pianura meridionale del Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Marche occidentali, Puglia settentrionale, settori settentrionali e tirrenici della Basilicata e settori settentrionali della Sardegna, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto del Paese, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: sull’arco alpino mediamente al di sopra dei 1500-1700 m, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti su Lombardia e Triveneto, da deboli a moderati su Piamonte e Valle d’Aosta. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in generale aumento al Centro-Sud e su Emilia Romagna e Nord-est, anche sensibile specie sulle regioni del versante adriatico. Venti: forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca sulla Sardegna, fino a burrasca forte sui rilievi più alti; forti dai quadranti meridionali su regioni meridionali, settori tirrenici del Lazio, settori adriatici di Marche Abruzzo e Molise, con raffiche di burrasca su Puglia, settori ionici della Calabria e settori adriatici di Abruzzo e Molise; inizialmente forti settentrionali sulla Liguria, in attenuazione; localmente forti nord-orientali sui settori adriatici di Veneto e Friuli Venezia Giulia, con raffiche di burrasca sul triestino; di burrasca sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte, sui crinali dell’Appennino centro-meridionale e sui rilievi della Sicilia. Mari: molto mossi tutti i bacini, localmente agitati il Mar di Sardegna e lo Ionio settentrionale. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.