METEO – NUBIFRAGI e TEMPORALI si abbattono su Ragusa e Siracusa: diversi DISAGI e ALLAGAMENTI, i dettagli

Bel tempo sulla stragrande maggioranza della Penisola

Nella giornata odierna una nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano che momentaneamente riveste gran parte dei Paesi europei centro-occidentali, sta interessando anche la nostra Penisola garantendo condizioni di prevalente bel tempo accompagnato da cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, come avevamo anche approfondito in un editoriale nella giornata di ieri. Tuttavia, malgrado la stabilità la faccia da padrona sul territorio italiano peninsulare, qualche disturbo temporalesco ha interessato nel corso di questo pomeriggio la Sicilia, come vedremo.

Sicilia bersagliata dai temporali

Dunque, se non per qualche temporale estremamente localizzato nelle zone interne della Calabria, l’instabilità ha colpito unicamente la Sicilia quest’oggi, dove ha resistito una residua circolazione depressionaria capace di innescare fenomeni già dalla tarda mattinata. I temporali, che hanno interessato soprattutto le aree del ragusano e del siracusano, si sono successivamente estesi sul trapanese e l’agrigentino interni, oltre che nel nisseno, risultando a tratti anche intensi e localmente a carattere di nubifragio. Nei passati giorni il duro maltempo aveva già colpito la Sicilia tirrenica, provocando diversi disagi.

Nubifragi e temporali tra Ragusa e Siracusa

Come riporta il sito “newsicilia.it” e come abbiamo anticipato nel precedente paragrafo, le condizioni meteo sulla Sicilia quest’oggi sono state particolarmente perturbate soprattutto nelle zone meridionali a causa della persistenza di una residua e blanda circolazione depressionaria, capace di innescare fenomeni temporaleschi anche violenti che hanno colpito questo pomeriggio le città di Ragusa e Siracusa e relative aree provinciali. Non a caso in queste aree era attiva un’allerta del Dipartimento della Protezione Civile. Anche questa volta, come solitamente avviene in questi casi, i nubifragi e i temporali hanno provocato qui diversi allagamenti e disagi.