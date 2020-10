METEO – NUBIFRAGI e TEMPORALI stanno per colpire l’ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le città coinvolte

Allerta già in vigore oggi in buona parte del centro-nord e Campania Le condizioni meteo risultano quest’oggi particolarmente perturbate sulla nostra Penisola grazie ad una saccatura di origine nordatlantica che ha respinto l’Anticiclone nella sua sede dopo che per poco più di 48 ore aveva garantito sull’intero territorio nazionale italiano generale stabilità con temperature piuttosto gradevoli soprattutto nelle ore diurne. L’instabilità è tornata a colpire nella giornata odierna e lo ha fatto a carattere sparso soprattutto al centro-nord e sulla Campania, dove già oggi vige un’allerta meteo diramata ieri dal Dipartimento della Protezione Civile. Autunno no stop sull’Italia Autunno no stop quindi sull’Italia con poche e brevi pause anticicloniche una volta ogni diversi giorni. E’ questo il trend verso cui sta andando la stagione autunnale attuale, una tra le più dinamiche degli ultimi anni. Il perseverare di numerosi scambi meridiani sul Mediterraneo centrale è determinato essenzialmente da un vortice polare molto disturbato dall’azione degli Anticicloni planetari. Per giunta, anche l’attività uraganica in Oceano Atlantico appare molto vivace: l’ultimo uragano, l’Uragano Delta, ha colpito nella giornata di ieri le coste meridionali degli Stati Uniti, in particolare la Louisiana, con danni importanti. Domani rischio nubifragi specie nel Salento e nella Calabria tirrenica A partire fin dalle primissime ore della notte di domani lunedì 12 ottobre precipitazioni localmente intense e occasionalmente accompagnate da attività elettrica interesseranno le regioni nordorientali dove la quota neve si attesterà intorno ai 1200/1300 metri, localmente più in basso specie in Trentino. L’instabilità si sposta poi al sud, dove i nubifragi potranno colpire localmente soprattutto la Calabria tirrenica (cosentino) nella prima parte di giornata. A seguire i fenomeni intensi potranno colpire il salento, con maltempo generalizzato in tutto il sud. Locali acquazzoni e temporali anche molto forti sui settori centrali in mattinata, con rovesci attesi anche in Emilia-Romagna. Migliora con l’avanzare della serata al nord e regioni centrali tirreniche. PER I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori costieri di Abruzzo e Molise, su Puglia settentrionale e meridionale, Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria tirrenica centro-settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Triveneto, Emilia-Romagna e resto del Centro-Sud, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minine in diminuzione, localmente sensibile, al Centro-Nord; massime in sensibile diminuzione lungo il versante adriatico del Centro, sulle regioni meridionali pensulari e, fino a marcata, sulla Sicilia. Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Liguria, Toscana, Sardegna, regioni Adriatiche centro-settentrionali e settori appenninici centro-settentrionali, in estensione alla Puglia settentrionale, con raffiche fino a burrasca forte su Sardegna occidentale e settori costieri adriatici settentrionali, di Bora sul Golfo di Trieste; localmente forti settentrionali sul Lazio e dai quadranti occidentali sul resto del Sud, in intensificazione serale fino a burrasca sulla Sicilia occidentale e meridionale; localmente forti di Favonio sui settori alpini. Mari: agitati o molto agitati Mare e Canale di Sardegna; molto mossi i restanti bacini, fino ad agitati lo Stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale; moto ondoso in calo nel corso del pomeriggio/sera sul Mar Ligure. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.