METEO – NUBIFRAGI e VENTI ad oltre 100 Km/h in LOMBARDIA, case scoperchiate e danni ingenti; il video

Meteo in miglioramento sull’Italia, ma non mancheranno episodi temporaleschi

Meteo – Le condizioni meteorologiche per la giornata odierna risultano mediamente estive su tutta l’Italia, grazie ad un campo barico livellato attorno ai 1015 hPa. Bel tempo, salvo residua nuvolosità tra Marche, Abruzzo, Emilia-Romagna e basso Piemonte, su gran parte delle regioni con clima estivo; dopo il break temporalesco che ha coinvolto nel pomeriggio-sera di ieri il nordest e la Lombardia, con eventi meteo estremi che analizzeremo nella pagina successiva, la giornata odierna risulterà decisamente più tranquilla con tanto sole e temperature estive. Da segnalare solo occasionali episodi d’instabilità diurna sull’Appennino centrale ed occasionalmente sulle Prealpi ed Alpi occidentali.

Estate 2020 tra alti e bassi, momentaneo miglioramento ma attenzione a nuovi temporali

Meteo – La stagione estiva 2020 è stata fin qui decisamente dinamica su gran parte dell’Italia nel mese di giugno, mentre in questa prima parte di luglio in particolare sulle regioni settentrionali. Break temporaleschi si sono spesso alternati a brevi pause anticicloniche, con episodi a volte anche di severo maltempo. Una breve pausa più stabile è attesa nella prima parte della prossima settimana, quando i locali fenomeni saranno relegati principalmente sui settori montuosi, mentre il sole prevarrà lungo le coste ed in pianura. Attenzione ad un possibile nuovo break temporalesco tra venerdì e sabato, quando un’ansa anticiclonica potrebbe scivolare sul bordo orientale dell’anticiclone delle Azzorre, ben saldo sull’Europa occidentale, riportando piogge e temporali su molte regioni d’Italia, anche in pianura.

Eventi meteo estremi Italia: ieri violenti nubifragi e danni al nord

Dopo aver fatto una breve panoramica sulle condizioni meteorologiche in Italia attuali e per l’immediato futuro, torniamo a parlare dell’argomento chiave del seguente editoriale, ovvero dell’ondata di maltempo che ha interessato nella giornata di ieri parte del nord Italia. Un fronte temporalesco, collegato ad un fronte instabile in transito sul nord Italia, ha interessato con grandinate, forti venti e nubifragi parte della Lombardia( clicca qui per approfondimenti), Triveneto ed Emilia. Particolarmente interessata è stata anche la provincia di Brescia, dove alcune case sono state letteralmente scoperchiate dalle forti raffiche di vento; vediamo nella prossima pagina l’approfondimento su questo evento di cronaca con un contributo video.