METEO: NUBIFRAGI in arrivo in ITALIA con l’ESTATE ai ferri corti, quale tendenza per l’inizio di SETTEMBRE?

Meteo: Piogge o temporali in arrivo in queste regioni d’Italia

Stop all’Anticiclone africano in Italia, tornano le correnti perturbate e più fresche di natura atlantica. Dopo la forte ondata di calore con le temperature vicine ai 40°c in molte città dell’Italia, arrivano i temporali non solo sulle regioni più settentrionali come nelle ultime ore ma anche al centro Italia dove le temperature sono previste in rapido calo. L’Estate rovente degli ultimi giorni si placa e torna il clima gradevole e più vivibile. Temperature in calo anche di 10°c rispetto i valori dei giorni scorsi, quale tendenza per Settembre?

Meteo: Estate ai ferri corti

Mentre le correnti atlantiche interesseranno le regioni centro-settentrionali dove assisteremo ad un generale calo delle temperature, sulle regioni meridionali d’Italia invece avremo un rientro nella media delle temperature con le correnti di Maestrale al posto di quelle africane ma senza precipitazioni significative se nonchè lungo il versante adriatico. Procederà così l’Estate torrida al meridione anche se con le temperature stavolta più gradevoli. Una rottura significativa dell’Estate potrebbe giungere a ridosso del mese di Settembre

Tendenza meteo fino a Settembre

Previsti temporali anche intensi nelle prossime ore e uniti a forti raffiche di vento sulla Toscana, Umbria e a seguire su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Le temperature sono previste in calo fino a rientrare nella media del periodo . Il tutto generato dal ritorno delle correnti fredde in quota. Poi ancora bel tempo per 2-3 giorni e fino al finale di agosto quando invece assisteremo ad una rottura definitiva dell’Estate a causa dell’arrivo di una vasta circolazione depressionaria in grado di porre fine al gran caldo diventato insopportabile e alla grande siccità del centro-sud.