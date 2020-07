METEO – NUBIFRAGI in arrivo nelle PROSSIME ORE in ITALIA, ecco tutte le ZONE COLPITE

Fase di duro maltempo in Italia

Negli ultimi giorni le condizioni meteo in Italia appaiono assai perturbate in alcune zone del Paese a causa dell’ingresso di correnti più fresche e umide provenienti da latitudini più settentrionali e dunque di matrice nordatlantica. Sono infatti diversi giorni che l’Alta pressione rimane relegata esclusivamente ai settori nordafricani, con un promontorio anticiclonico afroazzorriano che estendendosi sui Paesi del Mediterraneo occidentale arriva a lambire anche il Regno Unito con massimi pressori fino a 1025hPa. Temperature che in questo contesto si mostrano allineate alla media del periodo se non addirittura lievemente al di sotto in Italia.

Settori costieri spesso ai margini del maltempo, ma non oggi

Nei passati giorni è mancato un vero e proprio fronte perturbato o comunque l’innesco per la formazione di un minimo depressionario in Italia che potesse portare condizioni di maltempo diffuso su vari settori del Paese. Questo ha determinato una frequente estromissione delle località costiere dall’instabilità, con i temporali pomeridiani che hanno spesso (con le dovute eccezioni ovviamente) colpito solo le zone interne dello stivale. Oggi un fronte perturbato sta però attraversando il versante orientali italiano, portando acquazzoni e temporali anche lungo i settori costieri delle regioni adriatiche, dove i fenomeni appaiono anzi anche intensi.

Instabilità sulle aree nordorientali, temporali nelle zone interne del centro

Nella giornata odierna il persistente scorrimento di correnti più fresche e umide di matrice atlantica già precedentemente menzionato, responsabile negli ultimi giorni di diversi allagamenti come ad esempio nell’area dei Castelli Romani oppure addirittura dell’alluvione di Palermo dell’altro giorno, determina condizioni di rinnovato maltempo sull’Italia, con instabilità che colpisce localmente ancora i settori nordorientali. Acquazzoni e temporali più diffusi interessano però maggiormente le regioni centrali italiane, in particolar modo le zone interne, dove i fenomeni risultano localmente anche violenti.