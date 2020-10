METEO – NUBIFRAGI in Salento: allagamenti e problemi alla circolazione

Nubifragi in Salento: ci sono allagamenti e problemi alla circolazione

Nella giornata di oggi il maltempo si è abbattuto sulla Puglia, creando importanti disagi soprattutto in Salento, dove – come riportato da "Fanpage.it" – le intense piogge che stanno imperversando da questa mattina hanno trasformato le strade di alcuni centri in dei veri e propri fiumi d'acqua. Le pesanti precipitazioni, dunque, hanno provocato molti allagamenti, bloccando o rallentando in alcuni tratti la circolazione delle automobili. Si segnalano, inoltre, numerosi scantinati e sottopassi allagati.

Accumuli consistenti sul versante jonico della provincia di Lecce

Dunque, come sottolineato nel paragrafo precedente, da questa mattina forti piogge e nubifragi stanno imperversando su tutta la Puglia, causando importanti disagi soprattutto nel Salento. Secondo quanto riportato da "Fanpage.it", la pioggia ha iniziato a cadere con grande insistenza dalle prime ore dell'alba, finendo per provocare accumuli consistenti soprattutto sul versante jonico della provincia di Lecce. In generale, però, temporali di forte intensità si sono verificati in tutto il Salento, con i Vigili del Fuoco che hanno ricevuto numerose segnalazioni e richieste di intervento

Moltissime richieste di intervento per i Vigili del Fuoco

Da questa mattina il maltempo si sta abbattendo senza sosta sulla Puglia e molti sono stati i disagi provocati dalla tanta pioggia caduta nel giro di poche ore. In tal senso – come riportato da "Fanpage.it" – si segnalano numerose richieste di aiuto ai Vigili del Fuoco che si sono già resi protagonisti di molti interventi per prestare soccorso ad automobilisti bloccati o per liberare degli scantinati che si erano allagati. A Gallipoli la tanta pioggia ha determinato dei disagi anche all'interno dei locali dell'Ospedale cittadino, soprattutto nell'area del triage dove l'acqua è addirittura penetrata all'interno dei container.