METEO – NUBIFRAGI pronti a colpire l’ITALIA, la Protezione Civile ha diramato ALLERTA METEO, lista città interessate

Breve pausa dal maltempo In queste ore si sta assistendo ad una pausa dal maltempo dopo le brevi, veloci e deboli piogge che tra la notte e la mattinata di oggi hanno colpito alcuni settori italiani, tra cui quello centrale tirrenico, l’Umbria e le regioni nordoccidentali ivi compresa anche la Lombardia e che hanno riversato un accumulo al suolo tuttavia abbastanza debole. Le condizioni meteo sono successivamente migliorate in Italia nel corso del pomeriggio anche con qualche schiarita, ma con qualche annuvolamento più corposo sui settori più occidentali, quali la Sardegna, regione che a breve vedrà manifestarsi nuovamente l’instabilità, come vedremo. Prossime ore con il maltempo Nel corso delle prossime ore, la nostra Penisola verrà investita da un nuovo fronte perturbato, questa volta più intenso, grazie alla progressione continua della saccatura di origine nordatlantica che fino alla giornata di ieri ha interessato la Penisola iberica portando forte maltempo con grandinate sparse. Ne deriva dunque che proprio a causa della dinamica con la quale la saccatura arriva ad interessare l’Italia, le prime piogge, anche piuttosto intense e a carattere di temporale talvolta, interesseranno i settori più occidentali italiani, quali la Sardegna, la Liguria e il basso Piemonte, come abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale. Domani forte maltempo soprattutto nelle prime ore Nelle primissime ore della giornata di domani lunedì 11 maggio l’azione di questa saccatura si manifesterà in maniera molto più evidente sull’Italia grazie all’arrivo di forti temporali, anche a carattere grandinigeno, che colpiranno in particolar modo la Liguria, ma anche tutto il nordovest. I fenomeni potrebbero talvolta assumere anche carattere di nubifragio sulla Liguria. Successivamente l’instabilità si estenderebbe verso oriente, colpendo il resto delle regioni settentrionali e anche le centrali, in particolar modo il versante tirrenico dove non si escludono fenomeni a tratti e localmente intensi. Fenomeni intensi attesi anche sulle regioni nordorientali verso serata.

Ecco il bollettino della Protezione Civile Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su settori alpini di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e su Trentino, Liguria, alta Toscana ed Appennino emiliano, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati, specie su Piemonte settentrionale e Lombardia nord-occidentale; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto di Piemonte, Lombardia e Triveneto, e su pianura emiliana e appennino tosco-romagnolo, con quantitativi da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio breve temporale, su resto di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Lazio, Sardegna, settori occidentali di Abruzzo e Molise e settori appenninici della Campania settentrionale, con quantitativi cumulati deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile diminuzione al Nord e sulla Sardegna e in sensibile aumento su Puglia settentrionale, zone interne della Campania, Molise e Sicilia meridionale e orientale. Venti: forti da sud-sud-ovest, con raffiche fino a burrasca su Sardegna, Liguria, Appennino tosco-emiliano ed Arcipelago toscano; localmente forti dai quadranti occidentali sui restanti settori appenninici, e dai quadranti meridionali su Puglia, Basilicata ed alto adriatico. Mari: molto mossi il Mar Ligure, il Mare ed il Canale di Sardegna e l’Adriatico centro-settentrionale e i mari circostanti le Bocche di Bonifacio eil canale di Otranto; tendenti a molto mossi i restanti mari. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.