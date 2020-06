METEO – NUBIFRAGI si abbattono sulla REPUBBLICA CECA determinando gravi allagamenti, il video

Meteo estremo: proseguono gli eventi di maltempo nel mondo

Meteo – Ben trovati a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano! Nonostante l’ultimo periodo non ha portato condizioni di maltempo intenso in Italia, guardando al di fuori dei nostri confini proseguono eventi meteo estremi; nella nostra rubrica di ieri vi abbiamo raccontato dei violenti temporali che in India hanno causato almeno 33 vittime , mentre la Turchia è stata interessata da piogge e venti violenti con un tornado che ha interessato il distretto di çatalca. Nella prossima pagina, invece, vi parleremo delle piogge torrenziali che nella giornata di ieri, venerdì 26 giugno, hanno interessato la Repubblica Ceca, provocando numerosi allagamenti.

Meteo Italia tra caldo e nuovo rischio temporali

Meteo – Prima di approfondire l’evento meteo di cronaca estera, facciamo una panoramica delle condizioni meteo attuali e per le prossime ore in Italia. Il bel tempo si è ormai impossessato di gran parte delle regioni, grazie ad un graduale aumento del campo barico sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale. Splende il sole da nord a sud sull’Italia, ma nelle prossime ore qualche insidia potrebbe transitare su alcune regioni. Infiltrazioni umide in quota, determineranno acquazzoni e temporali in particolare su Alpi, Prealpi e Piemonte; temporali di calore saranno possibili anche sull’Appennino centrale, mentre tanto sole e clima estivo proseguirà sul resto dell’Italia.

Tendenza Meteo con estate in affermazione, salvo residui disturbi al nord

L’estate sembra volersi prendere una rivincita in Italia, specie al centro-sud: nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione tenderà ad accentuarsi ulteriormente, grazie anche ad un contributo di masse d’aria calde in risalita dal nord Africa. Bel tempo che prevarrà su molte regioni, con temperature destinate a portarsi localmente fino ai +35°C; sulle regioni settentrionali, specie sui settori a nord del Po, le condizioni meteo potrebbero in parte essere ancora condizionate da infiltrazioni umide oceaniche, responsabili di fasi a tratti più instabili e temporalesche. Sulla Pianura Padana, tuttavia, non mancherà il caldo, con afa in aumento nei prossimi giorni quando anche i valori massimi potranno localmente toccare i +34/+35°C.