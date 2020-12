METEO – NUBIFRAGIO causa ALLAGAMENTI e danni in Cilento, a Pollica: disagi anche agli automobilisti

Forte maltempo colpisce l’Italia

Il tempo è cambiato sull’Italia e come da previsione fortissime piogge stanno colpendo diverse regioni. Una severa ondata di maltempo ha colpito negli ultimi giorni la Sardegna. Particolarmente difficile la situazione potrebbe tornare ad essere in Calabria, specie nel crotonese già colpita dal maltempo degli ultimi giorni. Purtroppo sempre in Sardegna sono stati tre i morti nella località Bitti e ancora adesso a distanza di giorni si continua a lavorare e a spalare fango. Nel frattempo un’irruzione fredda ha colpito il nord della penisola con le nevicate che si sono spinte a quote di pianura tra Emilia, Lombardia, Veneto e Piemonte. Nelle prossime la neve si trasformerà in pioggia e potrebbe resistere solo in Piemonte fino a quote prossime alla pianura. Leggi anche: DICEMBRE FREDDO E NEVOSO? ULTIMI AGGIORNAMENTI

Maltempo in Campania, nubifragio colpisce Pollica

Non solo neve e freddo, al centro e al meridione infatti le temperature risultano più miti ma sono in azione forti temporali, soprattutto nel medio Tirreno. Nel corso delle ultime ore non sono mancati fenomeni violenti e nemmeno grandinate, soprattutto in alcune zone della Campania. Un forte nubifragio, stando a quanto si legge su salernotoday.it, ha colpito il salernitano, soprattutto alcuni comuni come Pollica, a sud del capoluogo. Nel comune di Pollica, nel giro di poco tempo le strade sono state trasformate in fiumi in piena di acqua e fango e la grandine ha imbiancato anche il paesaggio. Uno strato di grandine ha causato molti problemi anche gli automobilisti, intervenuti anche Vigili del Fuoco. I disagi si aggiungono a quelli già registrati in Cilento nei giorni scorsi. Leggi anche: NELLE PROSSIME ORE NEVE A BASSA QUOTA ANCHE AL CENTRO, ECCO DOVE

Attese nuove forti piogge in Campania

La situazione in zona è parzialmente migliorata e sono cessati i violenti fenomeni. Il tempo si mantiene comunque molto instabile e ancora per le prossime ore saranno da mettere in conto piogge e temporali anche intensi. Molte sono le regioni interessate dall’allerta meteo nella giornata di oggi e ancora in vigore fino alla mezzanotte. Il tempo sull’Italia rimarrà molto instabile per tutta questa settimana, diverse saranno gli attacchi nord-atlantici che porteranno piogge da nord a sud. Inoltre, nella giornata di venerdì 4 dicembre, altre nevicate a bassa quota potrebbero interessare il settore occidentale del nord, soprattutto il Piemonte. Di seguito riportiamo un video del forte maltempo che nel corso degli ultimi giorni si è accanito sulla Sardegna e dove ha ripreso a piovere. Leggi anche: IMMACOLATA CON FREDDO E NEVE? ULTIMI AGGIORNAMENTI

