METEO – Violento NUBIFRAGIO colpisce la città italiana: strade trasformate in fiumi di fango e persone evacuate. Ecco quanto accaduto a Genova

Forte peggioramento in Italia

Ci siamo, dopo tanto anticiclone è arrivata una perturbazione sull’Italia, con piogge e temporali che dalla serata di ieri stanno colpendo alcune zone del nord. La saccatura in questione è dominata da un vasto centro di bassa pressione centrato nei pressi delle Isole Britanniche, dove, come abbiamo visto ieri in apposito editoriale, sono in atto piogge intense e mareggiate.

Nubifragio colpisce Genova

Come riportato da genova24.it”, un forte nubifragio con tuoni e grandine si è abbattuto dopo mezzanotte su Genova e in particolare nella zona est della città. Non si sono fatti aspettare i fenomeni violenti dopo un lungo periodo dominato dall’anticiclone, con i primi danni e disagi ancora una volta in Liguria, regione duramente colpita dal maltempo anche nello scorso autunno. Ne è stata la prova il Torrente Recco che si è avvicinato in poco tempo ai limiti di guardia ma al momento nonostante la pioggia continui a cadere non ci sono particolari criticità.

Fino a 100 mm di pioggia in poche ore

Nel corso delle ultime ore si sono cumulati fin o a 100 mm di pioggia, e, secondo la rete Arpal la zona con più precipitazioni è stata Ognio, in alta Val Fontanabuona, con 50 millimetri di pioggia in un’ora, mentre la cumulata su tre ore è di 92.4 millimetri. Inoltre, non sono mancati allagamenti, con strade trasformate in fiumi di fango e alcune frane. Come si legge su ilsecoloxix.it, ad Avegno, due famiglie sono state fatte precauzionalmente allontanare dalle loro abitazioni dopo l’innalzamento proprio del torrente Recco.