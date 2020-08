METEO – NUBIFRAGIO colpisce Milano con VENTI IMPETUOSI: scoperchiato il tetto di una RSA, ALLAGAMENTI e alberi caduti, i dettagli

Violenta ondata di maltempo colpisce le regioni settentrionali

Una violenta ondata di maltempo sta letteralmente flagellando gran parte del nord Italia già dalla giornata di ieri. Da oggi però, le condizioni di maltempo appaiono nettamente più estese e diffuse rispetto a quanto riscontrato ieri, ma i fenomeni colpiscono ugualmente in maniera a tratti violenta. Nel mirino del maltempo c’è soprattutto il Piemonte, in particolare l’alessandrino dove è esondato un torrente e il novarese dove una chiesa è stata allagata nell’esercizio delle sue funzioni religiose. Ma, come vedremo nel corso del presente editoriale, l’instabilità ha colpito e colpisce duramente anche altre zone delle regioni settentrionali.

Centro-sud alla finestra in attesa del maltempo

Le regioni centro-meridionali rimangono invece attualmente alla finestra in attesa di vedere ciò che succederà nei prossimi giorni, quando il fronte di maltempo traslerà verso sud. Nelle prossime ore intanto l’alta Toscana potrebbe iniziare ad osservare già la formazione di fenomeni violenti e a carattere di nubifragio, soprattutto nelle zone di confine con la Liguria. Entro serata il peggioramento interesserà in maniera sparsa buona parte della Toscana e peggiorerà ulteriormente sulle regioni nordorientali. Per il dettaglio previsionale riferito specificatamente per stasera, abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Forte maltempo a Milano, danni e disagi

Dopo aver duramente colpito le zone della Lombardia orientale nella giornata di ieri e in particolare Brescia e il bresciano, nel corso di questo pomeriggio sono invece nel mirino del maltempo quelle occidentali. Più specificamente, un nubifragio avrebbe colpito la città di Milano non mancando di portare danni e disagi sul capoluogo lombardo, relativo soprattutto ai diversi alberi caduti e agli allagamenti. Spiccata instabilità che ha interessato soprattutto le zone settentrionali della città meneghina stando a quanto riporta il sito “tgcom24.mediaset.it” e, con maggior precisione, le aree tra Sesto San Giovanni e Monza.