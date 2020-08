METEO – NUBIFRAGIO e violente raffiche di vento si abbattono su Torino: DANNI e ALLAGAMENTI, i dettagli

Siamo solamente agli inizi di una fase perturbata

Ci troviamo ad essere solamente agli inizi di una fase perturbata, ma l’ondata di maltempo in questione ha tutta l’aria di essere veramente violenta. Lo avevamo d’altronde annunciato negli scorsi giorni e ribadito nella giornata di ieri, quando ad avvalorare le nostre tesi era giunta anche un’allerta meteo diramata dal Dipartimento di Protezione Civile per parte del nord Italia valida proprio per oggi. Diversi sono i sistemi temporaleschi attivi che hanno già colpito in maniera pesante molte zone delle regioni settentrionali, provocando i primi danni e ingenti disagi, come vedremo nei successivi paragrafi.

Danni a Brescia e provincia

Sono diversi i sistemi temporaleschi in giro per le regioni settentrionali e hanno colpito in special modo la Lombardia orientale, le zone alpine e pedemontane del Piemonte. Successivamente, i sistemi temporaleschi hanno traslato verso est, compatibilmente con il moto ciclonico della saccatura di origine nordatlantica che solo in queste ore sta tentando l’affondo sul nostro Paese. Uno di questi ha colpito in maniera violenta non solo la cittadina di Brescia, ma anche la sua Provincia, provocando danni e disagi a causa degli allagamenti verificati e sui quali abbiamo approfondito maggiormente all’interno di un apposito editoriale.

Molti disagi anche a Torino

Una linea di temporali intorno all’ora di pranzo o poco dopo si è formata sulle zone alpine e prealpine del Piemonte e nel corso di questo pomeriggio hanno traslato verso oriente investendo anche le pianure regionali, Torino compresa. E’ proprio quest’ultima città a risultare tra le più colpite dal maltempo in regione, grazie ad un nubifragio accompagnato da violente raffiche di vento che, sebbene sia durato poco, ha portato comunque parecchi disagi a causa di strade allagate. Gli allagamenti che, stando a quanto riporta il sito “repubblica.it” hanno riguardato soprattutto Corso Svizzera e Corso Francia al confine con Collegno, hanno prodotto effetti negativi sulla viabilità, con traffico in tilt. PER LE PREVISIONI METEO DI TORINO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.