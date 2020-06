METEO – NUBIFRAGIO lampo a LOANO, LIGURIA, oltre 140 mm e torrenti esondati

Meteo Liguria: maltempo con nubifragi ed allagamenti

Meteo – Il maltempo è tornato a picchiare duro sulla Liguria fin dalla scorsa notte; l’approssimarsi della goccia fredda dalla Francia, ha determinato fin dalla scorsa notte un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Ponente Ligure, con fenomeni che nel savonese hanno assunto localmente carattere di nubifragio. La stazionarietà dei fenomeni nella provincia ligure, causata dalla persistenza di una linea di convergenza al suolo, ha determinato accumuli pluviometrici molto elevati; in particolare nella località di Verzi si superano i 140 mm dalla mezzanotte, mentre risultano più contenuti nell’immediata vicinanza dove non si superano i 30-40 mm, a testimonianza dell’evento particolarmente localizzato. Inevitabili le ripercussioni sui torrenti, con il Nimbalto che ha localmente superato gli argini.

I torrenti fanno paura, il Nimbalto esonda a Loano

Meteo – Gli ingenti quantitativi di pioggia riversati in una lasso temporale limitato e le condizioni dei fiumi e dei torrenti già resi gonfi dalle abbondanti piogge degli ultimi giorni, hanno causato l’esondazione in zona foce del Nimbalto a Loano. Numerosi sono gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti nel savonese e per il monitoraggio degli altri torrenti, su tutti del Maremola tra Tovo San Giacomo e Pietra Ligure, in deciso ingrossamento per le abbondanti piogge. Fango e detriti hanno invaso alcune abitazioni, ma al momento non si registrano gravi danni o feriti. Vediamo nel prossimo paragrafo la tendenza meteo per le prossime ore in Liguria.

Meteo in ulteriore peggioramento, forti piogge e temporali in Liguria

Meteo in deciso ulteriore peggioramento nelle prossime ore sull’Italia e sulla Liguria nel corso del pomeriggio. Come vi abbiamo accennato nell‘editoriale del mattino, l’arrivo di una goccia fredda dalla Francia sta causando un sensibile peggioramento del tempo sul Nordovest. In questo momento piogge e temporali sono in decisa intensificazione sul Ponente Ligure, specie nell’immediato entroterra; i fenomeni tenderanno ad estendersi entro la sera anche al genovese e Levante Ligure, dove potranno risultare di forte intensità ed a carattere grandinigeno; non si esclude la formazione di trombe marine a largo delle coste. Accumuli pluviometrici che potranno superare i 100 mm nelle prossime 24-36 ore anche sui settori di Ponente, con conseguenti disagi ed ulteriori ingrossamenti dei fiumi.