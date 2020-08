METEO – NUBIFRAGIO LAMPO a Potenza, DANNI INGENTI e persone intrappolate in automobile, VIDEO

Il maltempo flagella nuovamente l’Italia con diversi danni

A partire già da un paio di giorni e grazie ad un affondo perturbato di matrice atlantica, il maltempo è tornato a sferzare la nostra Penisola e lo ha cominciato a fare a partire dalle regioni settentrionali. Nella giornata di oggi sono state interessate anche diverse località del centro-sud, anche se la situazione più critica si registra ancora una volta sul Triveneto e in particolare nella provincia di Vicenza, dove diverse località sono state bersagliate dai nubifragi che hanno provocato qualche smottamento e allagamenti. Violenti temporali hanno interessato in questo pomeriggio la Pianura Padana, le zone interne del centro e il catanese. Isolati fenomeni al sud.

Giù le temperature finanche di 15°C

Le condizioni meteo notevolmente peggiorate sull’Italia sono state causate, come scritto in precedenza, da un affondo perturbato di stampo atlantico che oltre a portare violenti temporali sulla nostra Penisola ha anche portato a un deciso e sensibile crollo delle temperature. Mentre infatti nei passati giorni si arrivavano a toccare picchi di temperatura fino a +40°C, nella giornata odierna e nella fattispecie al centro-nord si fatica a raggiungere i +30°C, con un calo fino a 15°C in alcune località. Calo che ovviamente si è fatto sentire anche ad alta quota e sulle montagne, dove oggi è tornato a nevicare dai 2500/2600 metri.

Violento maltempo anche a Potenza

L’ondata di maltempo non ha colpito e non sta colpendo solamente le sole zone del nord, ma anche il sud Italia. Nel corso di questo pomeriggio soprattutto, i fenomeni sono stati a tratti violenti localmente e hanno colpito in special modo il versante ovest. Infatti, sempre nel pomeriggio, si sarebbero abbattute un paio di trombe d’aria a Tortora, località del cosentino sulla Calabria tirrenica. Ma l’instabilità ha coinvolto duramente anche la città di Potenza, dove diversi sono stati i danni e disagi che hanno richiesto plurimi interventi dei Vigili del Fuoco, come vedremo nel prossimo paragrafo.