METEO – NUBIFRAGIO nel Messinese, SICILIA, inondazioni e fango; evacuazioni in atto

Meteo: il maltempo non molla l’Italia

Meteo – Un’intensa fase di maltempo sta mettendo in ginocchio molte regioni italiane. La causa è da ricercare in una vasta saccatura nord atlantica, che ha raggiunto il Mediterraneo centrale nella giornata di ieri, dando luogo ad una profonda ciclogenesi. Venti impetuosi con raffiche fino a 100 km/h hanno sferzato l’interna Penisola, provocando mareggiate e la caduta di alberi; nevica copiosamente sulle Alpi, dove il manto nevoso ha localmente superato i due metri, con conseguente aumento anche del rischio valanghe. Piogge e temporali non hanno risparmiato nessuna regione, con fenomeni alluvionali tra Friuli e Veneto, mentre è di poco fa la notizia di allagamenti ed evacuazioni in atto anche in Sicilia.

Nubifragi in Sicilia, evacuazioni in atto nel Messinese

Maltempo Sicilia – Piove copiosamente non solo al nord, ma anche su parte della Sicilia fin dalla giornata di ieri. In particolare le tese correnti sciroccali hanno determinato forti ed abbondanti piogge nel Messinese, particolarmente esposto a questo tipo di circolazione, con accumuli che in 36 ore superano localmente i 200 mm. Dapprima le piogge prefrontali, poi quelle collegate all’intenso fronte temporalesco transitato tra la notte ed il primo mattino, hanno inevitabilmente gonfiato i torrenti sulla parte orientale dell’Isola. Tra gli accumuli maggiori spiccano i 271 mm da ieri nella località di Tripi ed i 250 mm di Novara di Sicilia. Sono in atto evacuazioni di alcune famiglie nelle località di Terme Vigliatore e San Basilio, invase da acqua e fango.

Maltempo Sicilia, attese ancora piogge nei prossimi giorni

Meteo – La configurazione barica che si è venuta ad instaurare, rinnoverà una lunga fase di maltempo sulla Sicilia. Nella giornata odierna si registrerà un graduale miglioramento sui settori orientali dell’Isola, mentre nuove piogge raggiungeranno quelli occidentali. L’avvio di settimana risulterà incerto, con il frequente passaggio di impulsi instabili e precipitazioni a tratti abbondanti. Nel corso dei prossimi giorni le condizioni meteo dovrebbero essere meno perturbate nel Messinese, con la rotazione delle correnti dai quadranti occidentali che tenderanno ad addossare piogge e temporali principalmente sulle provincie di Trapani e Palermo. PER ULTERIORI DETTAGLI PREVISIONALI, CONSULTA IL METEO SICILIA!