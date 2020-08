METEO – NUBIFRAGIO, non solo Messina, ma anche la Provincia: Barcellona Pozzo di Gotto sott’acqua, situazione critica. VIDEO

Correnti di maltempo insistenti da est al meridione, meglio al centro-nord

La saccatura di maltempo che nella prima metà di questa settimana e per parte della seconda ha investito pienamente la nostra Penisola con fenomeni sparsi e talvolta anche violenti, sta ora traslando verso oriente, sospinto da un nuovo rinforzo dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana. Negli ultimi giorni si è infatti centrata tra la Penisola balcanica e quella turca, favorendo un generale miglioramento delle condizioni meteo sulle regioni centro-settentrionali (dove tra l’altro le temperature risultano anche in graduale aumento), mentre persistono ancora note d’instabilità al meridione, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Danni a Messina

Sulle regioni meridionali del Paese tuttavia insiste ancora una blanda circolazione instabile innescata proprio dall’affluenza di correnti più fresche ed umide provenienti dai quadranti nordorientali, provenienti cioè dalla stessa saccatura che nel corso di questa settimana aveva portato un’ondata di più diffuso maltempo rispetto a quanto sta facendo negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Nonostante la circolazione instabile sia come scritto in precedenza “blanda” ciò non ha mancato di apportare fenomeni anche violenti, seppur isolati, che hanno provocato non pochi problemi nella città di Messina.

Nel mirino anche la Provincia di Messina; danni e disagi anche nella vicina Calabria

Per quanto isolati e localizzati potessero essere questi temporali che hanno interessato nel corso di questo pomeriggio, i fenomeni sono stati comunque violenti ed oltre ad interessare la città di Messina, duramente colpita è stata anche la Provincia, in particolare la località Barcellona Pozzo di Gotto dove gli accumuli di pioggia sfiorano i 150 millimetri, come vedremo nel prossimo paragrafo. Lo sviluppo di violenti temporali però ha interessato anche la vicina Calabria: anche in questo caso, diversi sono stati i danni e i disagi segnalati in particolar modo nella località di Scilla.