METEO – NUBIFRAGIO si abbatte sulla Calabria, fiumi di FANGO e detriti invadono Castrovillari; il video dell’evento

Break estivo con forti temporali nelle ultime ore sull’Italia

Meteo a tratti perturbato sull’Italia nel corso delle ultime 36-48 ore, per il passaggio di una goccia fredda lungo lo stivale che ha determinato piogge e temporali anche di forte intensità. Il maltempo ha iniziato a picchiare duro nella giornata di venerdì su parte del nord Italia, con piogge e grandinate intense specie su Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna, trasferendosi poi nella giornata di ieri alle regioni centro-meridionali. Un intenso temporale si è abbattuto nel primo pomeriggio di sabato 4 luglio sulla città di Roma, in questo articolo troverete ulteriori approfondimenti, mentre in questo editoriale troverete il focus sulla tromba marina che si è abbattuta su Sperlonga. Nella prossima pagina, invece, vi racconteremo quanto accaduto nel primo pomeriggio di ieri in Calabria.

Goccia fredda rinnova acquazzoni e temporali al sud e Sicilia

Prima di addentrarci nell’evento di cronaca meteo che ha interessato la Calabria, facciamo una rapida panoramica sulle condizioni meteorologiche in atto sull’Italia: oggi il tempo sarà caratterizzato da condizioni decisamente estive al centro-nord e Sardegna, grazie all’espansione parziale dell’anticiclone delle Azzorre. Splende il sole su tali settori, con il bel tempo che proseguirà indisturbato anche nella seconda parte della giornata. La goccia fredda giunta nei giorni scorsi sull’Italia, la ritroviamo oggi in azione sul mar Ionio, penalizzando le condizioni meteorologiche dell’estremo sud; nubi sparse ed acquazzoni saranno possibili nelle prossime ore tra Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale ed occasionalmente della bassa Campania. Non si escludono temporali e locali grandinate.

Meteo Calabria: rischio temporali tra oggi e domani, poi torna l’estate

Le condizioni meteorologiche sulla Calabria risultano decisamente instabili in questo fine settimana, a causa dell’azione di una circolazione di bassa pressione giunta nella giornata di ieri dal nord Italia. Forti temporali e grandinate non hanno risparmiato nella giornata di ieri la regione, determinando allagamenti e disagi; i fenomeni tenderanno a rinnovarsi anche nella giornata odierna ed in quella di domani, lunedì 6 luglio, per l’insistenza sul mar Ionio della goccia fredda. I temporali potranno assumere carattere anche di forte intensità e non si escludono nuovi nubifragi lampo, con ingenti quantitativi di pioggia riversati in un lasso temporale piuttosto breve. L’instabilità tenderà successivamente a riassorbirsi definitivamente da martedì, quando l’estate proverà a ripartire con tempo stabile e clima più caldo.